'Porsche en Audi denken aan Sauber-overname'

Het leek er lange tijd op dat Michael Andretti Sauber ging overnemen. Maar vorige week viel het gehele plan in het water en lijkt de overname van de baan. Nu zijn er geruchten over nieuwe geïnteresseerde partijen en dat zijn wel heel erg opvallende namen.

Het Zwitserse Blick weet namelijk te melden dat Porsche en Audi wel oren hebben naar een Sauber-overname. De twee Volkswagen-fabrikanten zouden zomaar eens de sport binnen kunnen stappen zodra de nieuwe motorregelementen in gaan. Dat betekent dat een mogelijke overname op zijn vroegst pas in 2025 zal gebeuren.

De geruchten zorgen ervoor dat de komst van Porsche en Audi weer een stapje dichterbij is gekomen. De Volkswagen-mannen waren aanwezig bij meerdere meetings over de nieuwe motoren. Het is voor Sauber ook niets nieuws om een fabrieksteam te zijn. De Zwitserse renstal ,nu actief onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo, reed van 2006 tot 2009 namelijk rond als BMW Sauber.