'Michael Andretti doet stapje terug bij Andretti Global'

Het lijkt er op dat er een grote verandering op komst is bij het team van Andretti Global. De Amerikaanse renstal droomt nog altijd van deelname aan de Formule 1, maar ze gaan mogelijk wel verder met die droom met een nieuw gezicht. Het lijkt er namelijk op dat Michael Andretti afstand gaat doen van zijn aandelen.

Andretti probeert al jaren een Formule 1-project van de grond te krijgen. Ze proberen de Formule 1 te betreden, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ze hadden goedkeuring gekregen van de FIA, maar de FOM keurde de plannen af. De deur werd niet helemaal dichtgegooid, omdat General Motors op termijn motoren wil leveren met hun merk Cadillac. Oud-coureur en gezicht van het bedrijf Michael Andretti reageerde fel op de afwijzing.

Michael Andretti was het gezicht van het bedrijf, maar het lijkt erop dat hij een stapje terug gaat doen. Volgens het Amerikaanse medium Sportico gaat de oud-coureur afstand doen van zijn aandelenbelang in Andretti Global. Dat zou dus betekenen dat hij een andere rol gaat krijgen binnen het bedrijf. Volgens het medium heeft Andretti het plan om voor zijn operationele rol over te stappen naar een meer strategische positie binnen het bedrijf. Het is niet duidelijk wie er het bedrijf dan moet gaan leiden.