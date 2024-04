Andretti denkt aan teams in Formule 2 en Formule 3

Het team van Andretti maakte gisteren bekend dat ze een onderkomen gaan openen in Silverstone. Ze openen dit met het oog op hun Formule 1-dromen, maar volgens Michael Andretti is het onderdeel van een nog veel groter plan. Ze denken namelijk ook aan het starten van een team in de Formule 2 en/of de Formule 3.

Begin dit jaar wees de FOM de plannen van Andretti nog af. De Amerikaanse racefamilie wil samen met Cadillac de Formule 1 betreden, maar hun plan werd dus afgewezen. Eerder hadden ze nog wel groen licht ontvangen van de FIA, maar de hoge heren van de Formule 1 zagen het dus niet zitten. Wel lieten ze de deur op een kier staan voor als Cadillac zelf krachtbronnen gaan leveren. Bij Andretti werken ze dan ook hard door.

Formule 2

Het openen van een onderkomen in Silverstone is weer een nieuwe stap in de richting van de Formule 1. Michael Andretti laat echter weten dat ze nog veel grotere plannen hebben. De Amerikaan wordt geciteerd door Motorsport.com: "Deze faciliteiten zijn vooral bedoeld voor de Formule 1. Maar we willen ook ons Formule E-team daar gaan integreren. Het is ons doel om ook een team in de Formule 2 en/of de Formule 3 op te zetten om het Formule 1-team te ondersteunen, en misschien zelfs een WEC-team. Het moet een hub voor onze Europese racetak worden. We hebben dus veel coole plannen."

Amerikaanse coureurs

Volgens Andretti is het vooral de bedoeling om Amerikaanse talenten meters te laten maken in deze klassen. Hij legt de reden hiervoor uit: "Het gaat niet alleen om Amerikaanse coureurs, maar het is wel een goede stap voor hen. Maar we gaan in ieder geval kijken naar de beste talenten in de wereld. Het gaat er echter vooral om, om een Amerikaanse coureur een eerlijke kans te geven, want normaal gesproken krijgen Amerikanen geen eerlijke kans als ze hierheen komen."