Ambitieuze Andretti blijft jagen op Formule 1-kans

Het team van Andretti aast nog altijd op een plekje op de Formule 1-grid. Michael Andretti en zijn manschappen blijven samen met motorpartner General Motors hard doorwerken. Andretti is ambitieus en hij stelt dat zijn team een punt gaat bereiken waarop de FOM geen nee meer kan zeggen.

De interesse van Andretti in de Formule 1 bestaat al zeer lang. Eerst probeerden ze het team van Sauber over te kopen, maar dat plannetje mislukte. Daarna focusten ze zich op het opzetten van een eigen team. De FIA keurde de plannen goed, maar de FOM zag dat iets anders. Begin dit jaar werd bekend dat de FOM de plannen van Andretti heeft afgewezen. Toch bestaan er nog kansen, want vanaf 2028 kan General Motors krachtbronnen gaan leveren. De FOM ziet voor dat jaar dus wel kansen.

General Motors

Gisteren opende Andretti een nieuw onderkomen in het Britse Silverstone. Michael Andretti blijft hoopvol en ambitieus en hij deelde dat met Sky Sports News: "We werken nog steeds samen met de FOM en we willen laten zien wat we meebrengen. General Motors komt ook mee. Ze komen hier niet alleen heen, ze worden een groot onderdeel van ons team. Ik denk dat men nog niet begrijpt hoe groots dat is. Ik denk dat zodra iedereen begrijpt wat we aan het doen zijn, we een punt bereiken waarop ze geen nee meer kunnen zeggen."

2026

De FOM zag kansen voor 2028, maar volgens Andretti zou zijn team klaar zijn om in 2026 aan de start te verschijnen. Hij denkt dat dit logisch is en hij wijst naar GM: "Ze zijn momenteel een motor aan het bouwen. Ze hebben zich daarvoor al geregistreerd. We hebben dus een motor in 2028, maar we moeten iets opbouwen om daar te komen. We hebben twee jaar nodig om op te bouwen, want anders zijn we daar in 2028 ineens met een motor, maar zonder team. We hebben die twee jaar nodig om klaar en competitief te zijn voor als we onze eigen krachtbron krijgen. We zijn dus niet naïef."