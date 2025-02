Vormde Andretti het obstakel bij F1-project Cadillac?

Het team van Cadillac is momenteel hard bezig met hun komst naar de Formule 1. Vanaf volgend jaar staan ze op de grid, maar niet onder de naam Andretti. Mario Andretti heeft daar geen enkel probleem mee, en stelt dat ze een paar dingen verkeerd hebben gedaan.

Andretti probeerde jarenlang een Formule 1-team op te zetten. Onder leiding van Michael Andretti probeerden ze eerst Sauber te komen, maar toen dat misging wilde Andretti een eigen team op zetten. Ze bundelden de krachten met General Motors, kregen groen licht van de FIA, maar ze werden tegenhouden door de FOM. Ze mochten de sport niet betreden, maar eind vorig jaar was er een doorbraak.

General Motors had de handschoen opgepakt, terwijl Michael Andretti een stapje terug had gezet. Onder de naam Cadillac gaan ze nu deelnemen aan de Formule 1. Het is de bedoeling dat ze volgend jaar op de grid staan. Ze zijn bezig met het aantrekken van geschikte mensen. De ervaren Pat Symonds verbond zich aan het project, en Graeme Lowdon werd de teambaas. Daarnaast werd eerder deze week bekend dat ze Peter Crolla overnemen van Haas.

Obstakel

Mario Andretti is als speciaal adviseur ook betrokken bij het project. De racelegende laat bij Auto, Motor und Sport weten dat hij blij is: "Het doel was om een Amerikaans team aan de start te krijgen, en dat is gelukt. Michael is ook blij, alhoewel hij zich heeft teruggetrokken uit het project. Hij zei: 'Als ik het obstakel ben, dan maak ik de weg vrij'. Achteraf gezien hadden we zeker een aantal dingen beter kunnen doen. Ik kijk echter nooit achterom, ik kijk altijd vooruit. Uiteindelijk gaat het erom dat je je doel bereikt."

Teamnaam

Mario Andretti is dus nog wel onderdeel van het project. Het feit dat zijn naam en zijn zoon niet meer terug te vinden zijn bij het team, maakt hem niet zoveel uit: "Het gaat om deze zaak, wat de naam ook is. Het belangrijkste is dat het succesvol is. Het project zou niet zonder ons geboren zijn, en zonder ons zou het niet bij General Motors terecht zijn gekomen. Het zou een grote fout zijn geweest om ons af te wijzen. Dat zou in de Verenigde Staten niet goed zijn ontvangen. We hebben het hier niet over een zeepbel, maar om een verbintenis voor de lange termijn."