Andretti laat niets aan het toeval over: "Tijd is belangrijk"

Het team van Andretti wil nog steeds de Formule 1 gaan betreden. De Amerikaanse renstal heeft goedkeuring gekregen van de FIA, maar bij de FOM twijfelen ze nog over de plannen. Michael Andretti en zijn manschappen zijn echter al hard aan het werk, want ze willen niets aan het toeval overlaten.

Autosportfederatie FIA zette vorig jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere partijen schreven zich in, maar uiteindelijk kwam alleen de samenwerking tussen Andretti en Cadillac door het strenge selectieproces heen. Toch mogen ze de sport nog niet betreden, want de FOM moet nog naar de plannen kijken. Aangezien de huidige teams geen fan zijn van de plannen, is het nog niet zeker of Andretti daadwerkelijk aan de start gaat verschijnen.

Bij Andretti laat men niets aan het toeval over. Er staat al een concept in de windtunnel en Michael Andretti legt aan The Athletic uit waarom ze zonder groen licht al zijn begonnen: "Tijd is altijd enorm belangrijk in de Formule 1. We werken zo snel mogelijk om ervoor te zorgen dat we een zo competitief mogelijke auto hebben en dat we een zo'n sterk mogelijk team hebben als we ons plekje op de grid mogen innemen. Ik ben erg blij dat we al zoveel mogelijk vooruitgang hebben geboekt op activiteiten met een lange doorlooptijd, zoals aerodynamisch ontwerp en simulatie."