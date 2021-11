Capito kan zich niet vinden in kritiek op kalender: "Vroeger hadden we 40 tests"

Aankomend seizoen zal een ware slijtageslag worden voor het Formule 1-circus. De kalender voor 2022 telt namelijk wel 23 races en volgens een aantal prominenten is dat simpelweg te veel. Anderen zijn dan juist weer van mening dat het drukke schema er gewoon bij hoort.

Ook Williams-teambaas Jost Capito vindt dat men zich niet zo druk moet maken. De Duitser is van mening dat de huidige situatie niets voorstelt vergeleken met vroeger. Hij moet dan ook niets weten van de enorme wolk van kritiek.

Tegenover Motorsport.com barst Capito los: "Toen ik vroeger in de Formule 1 werkte hadden we nog veertig tests. Natuurlijk hadden we wel testteams maar een deel van het raceteam moest ook naar de tests toe. Ook was er toen nog geen avondklok waardoor de jongens 24/7 aan het werk waren. Ik weet haast zeker dat het toen veel zwaarder was om in de Formule 1 te werken."