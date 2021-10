Ralf Schumacher weet het zeker: "80 procent van de Sauber-aandelen al aan Andretti verkocht"

Het is ongetwijfeld één van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen weken: de mogelijke Sauber-overname door Andretti. De geruchten beginnen steeds meer en meer de goede kant op te gaan. Volgens Ralf Schumacher is alles echter allang in kannen en kruiken.

Volgens de Duitser lijkt het er namelijk op dat de stinkend rijke Zweed Finn Rausing een groot gedeelte van zijn aandelen heeft verkocht. Dat zou betekenen dat de Andretti-deal niet zo lang meer op zich zou laten wachten. Echter zal het waarschijnlijk niet dit weekend al bekend worden gemaakt.

Bij de Duitse tak van Sky Sports deed Schumacher zijn nieuwtje uit de boeken: "Het is nog niet officieel bevestigd maar 80 procent van Sauber is al verkocht aan Andretti. De Rausing familie is niet langer aandeelhouder maar Finn Rausing zelf heeft nog 20 procent van de aandelen gehouden."