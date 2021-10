Mazepin duidelijk over wereldkampioenschap: "Geen twijfel, Lewis gaat winnen"

De titelstrijd is dit jaar enorm close, Lewis Hamilton en Max Verstappen pushen elkaar tot het uiterste. Helemaal aan de staart van het veld rijdt Nikita Mazepin zijn rondjes. Dat betekent echter niet dat hij niets van de titelstrijd meekrijgt, de soms roekeloze Rus heeft zelfs een favoriet.

De Haas-coureur spreekt zijn voorkeur uit in gesprek met de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport: "Ik ken geen twijfels, Lewis gaat winnen. Toen ik jong was, was ik een groot Michael Schumacher-fan. Naarmate ik ouder werd, deste meer waardering ik kreeg voor Hamilton."

De maatschappelijke acties van Hamilton maken indruk op Mazepin: "Voor wat hij op de baan presteert maar ook zeker daar naast. Hij is de eerste coureur die laat zien dat je ook naast het circuit dingen kunt oppakken. Hij houdt zich bezig met goede doelen en mode. Daarom is mijn held Michael Schumacher maar mijn voorbeeld als mens is Hamilton."