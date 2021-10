Steiner het zonnetje in huis: "Zodra we een betere auto hebben kunnen we punten scoren"

In Turkije was er eindelijk een klein lichtpuntje voor het geplaagde team van Haas. Mick Schumacher wist door te stoten tot Q2 en mocht de race als veertiende starten. Het is een positieve gebeurtenis in aanloop naar de Amerikaanse thuisrace van het team.

De prima kwalificatie van Schumacher geeft de burger moed. Het team rijdt rond met twee rookies ,ook Mazepin is immers een debutant, en dat zorgt nog wel eens voor moeilijkheden. Het is immers een leerproces voor beide coureurs. Dat zorgt nog wel eens voor brokken.

Volgend jaar

In Istanbul viel dit echter nauwelijks op. Dat is tenminste de visie van teambaas Günther Steiner. In gesprek met Motorsport.com is hij positief: "We zijn klaar voor het volgende jaar. Het gaat prima met ons. Ja, we zullen zeker hier en daar nog wat foutjes maken maar in Turkije lag er een kans. Die hebben ze gegrepen alsof ze al jaren met elkaar samenwerken."

Punten

De prestaties in Turkije zorgen ervoor dat Steiner weer durft te dromen. De Italiaan ziet de toekomst zonnig te gemoed: "Iedereen deed wat hij moest doen, ook de monteurs. Dat maakt mij heel erg blij omdat het laat zien dat we er klaar voor zijn. Zodra we over een betere auto beschikken is dit team klaar om punten te scoren."