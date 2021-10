'Andretti wil groot gedeelte aandelen Sauber overnemen'

Het begint er steeds meer op te lijken dat een grote autosport-naam zijn entree in de Formule 1 gaat maken. Al geruime tijd was het duidelijk dat de legendarische racefamilie Andretti verregaande interesse heeft in de koningsklasse van de autosport. Nu lijkt het erop dat ze daad bij het woord gaan voegen.

Het doorgaans goed geïnformeerde RaceFans meldt dat Andretti dichtbij een deal is om 80 % van de aandelen van Islero Investments over te nemen. Dit zou ervoor zorgen dat ze het te zeggen krijgen bij Sauber, oftewel het team van Alfa Romeo.

Andretti is al jarenlang een bekende naam in de autosportwereld. Mario Andretti was zeer succesvol in Amerika en Europa en werd in 1978 wereldkampioen in de Formule 1. Zijn zoon Michael was ook redelijk succesvol coureur en mocht het in 1993 zelfs in de Formule 1 bij het team van McLaren proberen. Tegenwoordig is Michael de grote man van het in Amerika succesvolle raceteam.

Hij is dan ook de aanstichter van de Formule 1-interesse van het team. Nu lijkt het erop dat zijn wens waarheid gaat worden. Wanneer de overname definitief gaat worden is nog niet duidelijk. Vooralsnog is Alfa Romeo hoofdsponsor bij Sauber en rijden Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi ook in die kleuren rond.