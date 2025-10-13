Het team van Ferrari heeft het momenteel zeer zwaar in de Formule 1. De Italiaanse renstal krijgt het niet voor elkaar om echt te vechten met de concurrentie, en recent gingen er ook geruchten rond over een mogelijk vertrek van Charles Leclerc. Mario Andretti zou hem met open armen ontvangen bij Cadillac.

Leclerc is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Ferrari. De Monegask vormt dit jaar met Lewis Hamilton een ijzersterke line-up, maar dat leverde ze nog geen goede prestaties op. Ze worstelden regelmatig met hun auto, en er gaan veel geruchten rond over een onrustige werksfeer bij Ferrari. Leclerc was kritisch, en er gingen verhalen rond over een aanstaand vertrek in 2027.

Leclerc naar Cadillac?

Volgend jaar komt er met Cadillac een elfde team bij in de Formule 1. De Amerikaanse renstal heeft voor volgend jaar Sergio Perez en Valtteri Bottas vastgelegd, en ze hebben torenhoge ambities. De familie Andretti speelt geen grote rol meer binnen het team, maar de legendarische Mario Andretti heeft nog steeds een adviseursrol.

Tijdens het Festival dello Sport in Italië besprak Andretti de huidige situatie in de Formule 1. De Amerikaan was daar heel erg duidelijk over de situatie bij Ferrari: "Ik ben een heel erg grote fan van Charles Leclerc. Als hij echt ooit van team zou willen wisselen, dan zou ik hem meteen naar Cadillac brengen! Maar Ferrari is Ferrari, en vroeg of laat komen ze weer terug. Dat gebeurt altijd."

Vertrouwen in Vasseur verloren

Andretti reed in de jaren '70 en de jaren '80 een handvol races voor het team van Ferrari. Hij draagt de Scuderia nog altijd een warm hart toe, en hij is dan ook duidelijk over de huidige toestand binnen het team. Als hij wordt gevraagd of hij het vertrouwen in teambaas Frédéric Vasseur een beetje is kwijtgeraakt, is zijn antwoord kort: "Ja."