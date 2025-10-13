user icon
Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 13:22
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari heeft het momenteel zeer zwaar in de Formule 1. De Italiaanse renstal krijgt het niet voor elkaar om echt te vechten met de concurrentie, en recent gingen er ook geruchten rond over een mogelijk vertrek van Charles Leclerc. Mario Andretti zou hem met open armen ontvangen bij Cadillac.

Leclerc is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Ferrari. De Monegask vormt dit jaar met Lewis Hamilton een ijzersterke line-up, maar dat leverde ze nog geen goede prestaties op. Ze worstelden regelmatig met hun auto, en er gaan veel geruchten rond over een onrustige werksfeer bij Ferrari. Leclerc was kritisch, en er gingen verhalen rond over een aanstaand vertrek in 2027.

Leclerc naar Cadillac?

Volgend jaar komt er met Cadillac een elfde team bij in de Formule 1. De Amerikaanse renstal heeft voor volgend jaar Sergio Perez en Valtteri Bottas vastgelegd, en ze hebben torenhoge ambities. De familie Andretti speelt geen grote rol meer binnen het team, maar de legendarische Mario Andretti heeft nog steeds een adviseursrol.

Tijdens het Festival dello Sport in Italië besprak Andretti de huidige situatie in de Formule 1. De Amerikaan was daar heel erg duidelijk over de situatie bij Ferrari: "Ik ben een heel erg grote fan van Charles Leclerc. Als hij echt ooit van team zou willen wisselen, dan zou ik hem meteen naar Cadillac brengen! Maar Ferrari is Ferrari, en vroeg of laat komen ze weer terug. Dat gebeurt altijd."

Vertrouwen in Vasseur verloren

Andretti reed in de jaren '70 en de jaren '80 een handvol races voor het team van Ferrari. Hij draagt de Scuderia nog altijd een warm hart toe, en hij is dan ook duidelijk over de huidige toestand binnen het team. Als hij wordt gevraagd of hij het vertrouwen in teambaas Frédéric Vasseur een beetje is kwijtgeraakt, is zijn antwoord kort: "Ja."

Damon Hill

Posts: 19.387

@Mario,
Het vervelende is dat hun contract sowieso op de tocht staat voor 2027, aangezien men er alles aan wil doen om Herta te laten debuteren in de F1. En alhoewel sommigen doen alsof dat geweldig is (Herta geeft zijn IndyCar carrière ervoor op), zou dat een ramp zijn. Herta heeft namelijk ech... [Lees verder]

  • 1
  • 13 okt 2025 - 14:18
Reacties (2)

  • mario

    Posts: 14.299

    Nou weten Checo en Bottas (of althans dat zouden ze moeten weten) dat zij niet zo goed zijn als Leclerc, maar het is natuurlijk niet fijn om te horen.... Heb je net een contract getekend en staat dat contract meteen alweer op de tocht....

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 14:00
    • Damon Hill

      Posts: 19.387

      @Mario,
      Het vervelende is dat hun contract sowieso op de tocht staat voor 2027, aangezien men er alles aan wil doen om Herta te laten debuteren in de F1. En alhoewel sommigen doen alsof dat geweldig is (Herta geeft zijn IndyCar carrière ervoor op), zou dat een ramp zijn. Herta heeft namelijk echt H-E-L-E-M-A-A-L NIETS in de F1 te zoeken. Zelfs in de IndyCars is hij niet geweldig, en juist ronduit wisselvallig, laat staan hoe slecht hij zal zijn in de F2 of zelfs F1.

      Als Herta uiteindelijk die kans krijgt, en Palou niet, is dat bespottelijk. En wat je ook van Bottas of Perez vindt... als een van beide hun plaats moet afgeven aan Herta is dat ook bespottelijk.

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 14:18

