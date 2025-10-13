Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk, maar spraakmakend seizoen in de Formule 1. De Britse renstal heeft de constructeurstitel al op zak, en aast nu op de wereldtitel. Hun aanpak zorgt voor veel kritiek, en autosportlegende Mario Andretti stelt dat hij het gevoel heeft dat McLaren Lando Norris voortrekt.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken lange tijd op een tweestrijd af te stevenen. Voor de zomerstop werden ze slechts twee keer verslagen, en verdeelden ze de zeges. Na de zomerstop zakten de prestaties een beetje in, en wist alleen Piastri één keer te winnen. Ze zagen Max Verstappen twee keer winnen, waardoor ook hij zich kan mengen in de strijd om de wereldtitel.

Papaja Rules

Norris en Piastri krijgen van McLaren dezelfde kansen, en ze mogen op de baan met elkaar vechten. Ze moeten zich echter wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', alleen is het onduidelijk wat deze regels precies inhouden. Ze mogen elkaar niet raken op de baan, maar toen Norris in Singapore na een uitwijkmanoeuvre tegen de auto van Piastri aanreed, volgde er geen ingreep. Dit zorgde dan weer voor woede bij Piastri, en een stroom aan geruchten.

Trekt McLaren Norris voor?

Veel mensen hadden het gevoel dat Norris wordt voorgetrokken door McLaren, en die mening wordt niet alleen gedeeld door fans. Oud-wereldkampioen en levende legende Mario Andretti deelt deze mening. De Amerikaan was te gast bij het Festival dello Sport in Italië, waar hij werd gevraagd naar de huidige Formule 1: "Max Verstappen is echt heel erg sterk. Ik mag Piastri vanwege zijn doorzettingsvermogen, maar het lijkt er volgens mij op dat ze bij McLaren om de één of andere reden, en ik weet echt niet waarom, de voorkeur geven aan Lando Norris."

Norris staat nu nog tweede in het wereldkampioenschap met 314 WK-punten. Piastri voert het wereldkampioenschap aan met 336 punten, terwijl Verstappen derde staat met 273 punten.