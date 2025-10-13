user icon
F1-legende gooit bom: "McLaren trekt Norris voor!"

F1-legende gooit bom: "McLaren trekt Norris voor!"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 10:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk, maar spraakmakend seizoen in de Formule 1. De Britse renstal heeft de constructeurstitel al op zak, en aast nu op de wereldtitel. Hun aanpak zorgt voor veel kritiek, en autosportlegende Mario Andretti stelt dat hij het gevoel heeft dat McLaren Lando Norris voortrekt.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken lange tijd op een tweestrijd af te stevenen. Voor de zomerstop werden ze slechts twee keer verslagen, en verdeelden ze de zeges. Na de zomerstop zakten de prestaties een beetje in, en wist alleen Piastri één keer te winnen. Ze zagen Max Verstappen twee keer winnen, waardoor ook hij zich kan mengen in de strijd om de wereldtitel.

Papaja Rules

Norris en Piastri krijgen van McLaren dezelfde kansen, en ze mogen op de baan met elkaar vechten. Ze moeten zich echter wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', alleen is het onduidelijk wat deze regels precies inhouden. Ze mogen elkaar niet raken op de baan, maar toen Norris in Singapore na een uitwijkmanoeuvre tegen de auto van Piastri aanreed, volgde er geen ingreep. Dit zorgde dan weer voor woede bij Piastri, en een stroom aan geruchten. 

Trekt McLaren Norris voor?

Veel mensen hadden het gevoel dat Norris wordt voorgetrokken door McLaren, en die mening wordt niet alleen gedeeld door fans. Oud-wereldkampioen en levende legende Mario Andretti deelt deze mening. De Amerikaan was te gast bij het Festival dello Sport in Italië, waar hij werd gevraagd naar de huidige Formule 1: "Max Verstappen is echt heel erg sterk. Ik mag Piastri vanwege zijn doorzettingsvermogen, maar het lijkt er volgens mij op dat ze bij McLaren om de één of andere reden, en ik weet echt niet waarom, de voorkeur geven aan Lando Norris."

Norris staat nu nog tweede in het wereldkampioenschap met 314 WK-punten. Piastri voert het wereldkampioenschap aan met 336 punten, terwijl Verstappen derde staat met 273 punten.

hupholland

Posts: 9.282

ze hebben misschien iets teveel sympathie getoond voor Norris in Monza, na zn uitvalbeurt en die slechte pitstop die op een zeer ongelukkig moment kwam. Verder zijn er totaal geen aanwijzingen van voortrekken oid. Norris kreeg vorig jaar geen voorkeurstatus toen iedereen er zo hard om riep en Pia... [Lees verder]

  • 5
  • 13 okt 2025 - 11:14
F1 Nieuws Lando Norris Mario Andretti Oscar Piastri McLaren

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.574

    Mario kan het weten want hij kreeg in 1978 ook de voorkeur boven Ronnie Peterson...

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 10:59
  • hupholland

    Posts: 9.282

    ze hebben misschien iets teveel sympathie getoond voor Norris in Monza, na zn uitvalbeurt en die slechte pitstop die op een zeer ongelukkig moment kwam. Verder zijn er totaal geen aanwijzingen van voortrekken oid. Norris kreeg vorig jaar geen voorkeurstatus toen iedereen er zo hard om riep en Piastri krijgt m voorlopig ook niet. Als ze dan zelf beginnen te klooien dan lijkt het misschien of het team ze in de steek laat, maar ze moeten het toch gewoon zelf doen. Het team heeft geen voorkeur, degene die dit buitenkansje het beste benut die mag gewoon WK worden. Maar ze hebben beide moeite met de druk. Norris het hele jaar al, bij Piastri lijkt het nu ook te beginnen.

    • + 5
    • 13 okt 2025 - 11:14
    • red slow

      Posts: 3.233

      Ik heb van de week een montage gezien van onboard radio’s tijdens dit
      Seizoen tussen Piastri en de pitmuur tijdens directe gevechten tussen Norris en hem.

      Beetje blokkeren, schijnaanval vanuit zijn kant en hij werd direct terug gefloten. Ik zal hem even opzoeken.

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 11:32
    • red slow

      Posts: 3.233

      Hier is de link:
      https://www.instagram (.) com/reel/DPsy_viDlMp/?igsh=NnA1ZzAwam9tcWlu

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 11:33
    • gridiron

      Posts: 2.865

      Sorry, maar je zegt het zelf al. Het is een montage dus hoe betrouwbaar dat is als bron.

      • + 4
      • 13 okt 2025 - 12:10
    • bvonk2

      Posts: 95

      Heb ook een montage waar Nooris Piastri voor moest laten voor de winst. Dat wordt steeds vergeten.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 12:43
    • mario

      Posts: 14.298

      @gridiron: Als cameraman en editor zat ik precies hetzelfde te denken... De editor bepaald wat ie wel en niet laat zien/horen... Misschien is diegene die de montage heeft gemaakt wel een voorkeur Piastri en vindt ie dat Piastri "onrecht" wordt aangedaan...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 12:57
  • gridiron

    Posts: 2.865

    Als iedereen het al roept is het geen bom maar een voetzoekertje

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 12:09
  • mario

    Posts: 14.298

    " het lijkt er volgens mij op dat ze bij McLaren om de één of andere reden, en ik weet echt niet waarom, de voorkeur geven aan Lando Norris."

    Dat noem ik nou niet echt een "bom" droppen hoor.... Hij zegt ook niet dat het zo is, hij "denkt" het... Hij geloof net als velen hier ook in complottheorieën...

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 12:59

