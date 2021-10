Samenvatting VT1 Grand Prix van Turkije Lewis Hamilton zet Max Verstappen op vier tiende achterstand in Istanbul

Lewis Hamilton noteert de snelste tijd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije. De Brit is vier tienden sneller dan Max Verstappen en Charles Leclerc. De top tien wordt compleet gemaakt door Bottas, Sainz, Ocon, Norris, Gasly, Alonso en Perez.

Live-verslag van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije op Intercity Istanbul Park. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het circuit. De baantemperatuur is 28,6 graden Celsius, terwijl de buitentemperatuur 19,5 graden Celsius is. Fernando Alonso vat de koe bij de hoorns, hij gaat als eerste de baan op. Ook Räikkönen, Ricciardo, Ocon, Giovinazzi, Norris en Schumacher komen direct naar buiten gereden.

Vorig jaar gebrek aan grip: hoe is dat dit jaar?

Vorig jaar werd er tijdens de Turkse Grand Prix geklaagd over weinig grip op het circuit. Het asfalt was toen nog maar net vervangen, maar dit jaar lijkt het er stukken beter voor te staan met de grip. Meerdere coureurs geven aan dat er nu wel betere grip is op het Turkse asfalt.

Kimi Raikkonen wordt een rondetijd afgenomen omdat hij te wijd gaat over de witte lijn bij de zesde bocht. Middels beelden van de safetycar laat de FIA zien dat alle auto's die daar met hun wielen over de witte lijn wijd gaan, daarvoor problemen krijgen met de wedstrijdleiding vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Schumacher verremt zich licht bij de eerste bocht. De Duitser heeft even een blokkerend wiel, maar komt alsnog door de bocht.

Voorlopige rangorde

Na vijftien minuten rijden heeft Lewis Hamilton de snelste tijd genoteerd met een 1:24.511, sneller dan Ocon, Norris, Verstappen, Leclerc, Bottas, Russell, Ricciardo, Gasly, Perez, Vettel, Latifi, Stroll, Giovinazzi, Räikkönen, Tsunoda, Schumacher, Alonso, Mazepin en Sainz.

Lando Norris gaat wijd bij het opkomen van het rechte stuk. Max Verstappen blokkeert zijn linker voorwiel bij het aanremmen van de eerste bocht, zoals Schumacher ook al beleefde.

Aero rakes

Aston Martin stuurt Sebastian Vettel met meetapparatuur de baan op. De Duitser heeft een soort Eiffeltorentjes op de uiterste zijden van zijn voorvleugel staan. Vettel rijdt dit weekend met een speciale helm.

Water equals life. 💙



A special helmet for Seb this weekend, as he aims to raise awareness and spread an important message; that we need to take care of our oceans.#IAMFORCHANGE #F1 ___Escaped_link_61602390272c4___ pic.twitter.com/W3KzaNMl8R — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) ___Escaped_link_61602390272c6___

Carlos Sainz rijdt zijn installatieronde met behoorlijke grote aero rakes onder zijn achtervleugel op de Ferrari. Sainz rijdt dit weekend met een nieuwe krachtbron, waarmee al een vleugje kracht van de Ferrari-motoren van de auto van 2022 zichtbaar zou moeten worden. Eerder sprak het team over een 'voorgerechtje' voor wat er van de Ferrari-motoren voor 2022 kan worden verwacht.

Verstappen mist grip aan de voorkant

Max Verstappen klaagt via de boordradio over gebrek aan grip aan de voorkant van zijn auto. Zijn team stelt voor om aanpassingen aan de voorvleugel te doen, maar Verstappen antwoordt dat hij denkt dat het eerder met de banden van doen heeft. Terwijl Esteban Ocon even van de baan schiet trekt Lewis Hamilton de snelste tijd verder naar beneden naar een 1:24.178. Daarmee is hij 0,425 sneller dan Max Verstappen. Er zijn nog twintig minuten te gaan in deze training.

Met nog een kwartier te gaan is de rangorde als volgt: Hamilton voorlopig snelste voor Verstappen, Leclerc, Bottas, Sainz, Ocon, Norris, Gasly, Alonso, Perez. Buiten de top tien is de volgorde: Russell, Ricciardo, Vettel, Latifi, Stroll, Tsunoda, Giovinazzi, Schumacher, Räikkönen en Mazepin. Er zijn in de laatste minuten her en der wat verbeteringen van rondetijden. De uiteindelijke uitslag van de sessie ziet u hier beneden.