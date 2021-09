Russell steekt Norris hart onder de riem: "Die winst komt eraan!"

Toen Lando Norris in Sotsji de leiding verloor aan Lewis Hamilton braken er wereldwijd vele harten. De jonge McLaren-coureur gokte verkeerd in de regen en verloor. De McLaren-piloot krijgt veel steun van collega's en fans na zijn verder fantastische race.

George Russell is één van de coureurs die het gevoel van Norris als geen ander zal kennen. Russell mocht vorig jaar in Sakhir invallen voor Lewis Hamilton bij Mercedes en zag door een verprutste pitstop een sensationele zege door zijn vingers glippen.

In gesprek met Sky Sport spreekt Russell zijn medeleven voor zijn vriend uit: "Het is de nachtmerrie van elke coureur, de race leiden en dan begint het met regenen. Ik heb medelijden met hem. Ik denk dat ik daar ben geweest en ik weet hoe het voelt. Hij gaat nog veel overwinningen pakken in de toekomst."

Keep your head up mate. That W is coming. 👊 — George Russell (@GeorgeRussell63) September 26, 2021

Russell steekt zijn landgenoot ook nog een hart onder de riem op Twitter. Onder een Tweet van Norris reageert hij opbeurend: "Hou je hoofd om hoog maatje! Die W (winst, red.) komt eraan!" In Turkije krijgt Norris over twee weken de kans om wraak te nemen op zijn pechduivel.