Schumacher na eerste uitvalbeurt: "Onderdeel van het spelletje"

De Russische Grand Prix was een waar spektakelstuk. Opvallend genoeg was er echter helemaal geen safety car-periode in Sotsji. Ook vielen er maar twee coureurs uit, beide ver weg van de punten. Mick Schumacher was de eerste uitvaller van de middag en dat was zijn eerst uitvalbeurt.

De beteuterde Haas-coureur kende een ongelukkige middag en moest zijn auto in de pitbox parkeren, ver voordat het echte spektakel losbarstte. Op de officiële website van de Formule 1 reflecteert hij zijn dag: "We hadden overduidelijk een probleem en dat probeerden we onderweg te fixen maar dat lukte niet. Het is wat het is en we leven en leren. Het is de Formule 1 dus het kan gebeuren."

Opvallend genoeg was het pas de eerst uitvalbeurt in de nog prille carrière van Mick Schumacher. Hij baalt dan ook van het feit dat hij voor het eerst dit seizoen de rest van de race vanaf de zijlijn moet volgen: "Het is mijn eerste uitvalbeurt dit jaar en ik hoopte dat het nog wat langer zou duren of helemaal niet zou gebeuren dit jaar maar het is onderdeel van het spelletje."