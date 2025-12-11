user icon
Voormalig manager Schumacher slachtoffer van gewelddadige beroving

Voormalig manager Schumacher slachtoffer van gewelddadige beroving

De voormalig manager van Michael Schumacher is het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. Willi Weber werd in zijn eigen huis in Stuttgart vastgebonden en vervolgens beroofd. Hij raakte zelf lichtgewond bij de overval, maar hij kon zich er wel zelf over uitspreken.

Weber speelde een belangrijke rol in de Formule 1-loopbaan van Michael Schumacher. Hij was vaak te zien aan de zijde van de zevenvoudig wereldkampioen, maar verdween daarna naar de achtergrond. Weber heeft zijn gezicht al een tijdje niet meer laten zien in de Formule 1-wereld, maar verschijnt nog wel soms in de media om zich uit te spreken over Schumacher of de sport.

Wat is er gebeurd?

Duitse media kwamen deze week met heftig nieuws over Weber naar buiten. Op dinsdag werd hij het slachtoffer van een gewelddadige overval in zijn eigen villa in het Duitse Stuttgart. Drie gemaskerde mannen zouden Webers huis zijn binnengedrongen, en hem met twee andere personen hebben vastgebonden. Volgens Duitse media gaat het naast de oud-manager om zijn vrouw en de huishoudster.

Nadat het drietal zou zijn vastgebonden, hebben de inbrekers meerdere kluizen van Weber opgebroken en de inhoud meegenomen. De Duitse politie meldt dat de overvallers contant geld en sieraden ter waarde van enkele honderdduizenden euro's hebben meegenomen. Toen ze klaar waren, zouden de drie overvallers ongemerkt zijn weggekomen.

Lichte verwondingen

Weber liet in de Duitse media weten dat één van hen zich uiteindelijk los kon wurmen, en dat toen de politie werd gealarmeerd. In gesprek met Bild meldt de voormalig manager van Schumacher dat er niet alleen materiële schade is toegebracht, maar dat hij zelf ook gewond is geraakt: "Ik heb een blauw oog opgelopen, de recherche is hier nu aanwezig en ze praten met mij. Ik voel me er echt rot over. Ik ben nu volledig in shock."

Wat er nu gaat gebeuren, en of er sporen zijn gevonden van de overvallers, is niet bekend. De overval op Weber is in ieder geval groot nieuws in Duitsland.

F1 Nieuws Michael Schumacher

  • Tsak

    Posts: 86

    Zoiets meemaken, kan zeer traumatisch zijn. Gelukkig hadden ze beet met wat materieel spul. Ik weet van een situatie op de Antillen dat ze niks van waarde konden vinden in huis en toen losgingen op de aanwezige bewoners.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 11:23

