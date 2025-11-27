user icon
McLaren ontvangt steun uit onverwachte hoek

McLaren ontvangt steun uit onverwachte hoek

Oud-coureur Ralf Schumacher is van mening dat de diskwalificatie van McLaren meerdere teams had kunnen overkomen. Hij noemt het een menselijke fout en neemt het op voor de Britse renstal. McLaren verloor door de diskwalificatie veel punten ten opzichte van titelrivaal Lando Norris.

In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland vertelt Schumacher over de domme fout van McLaren. Waar veel critici de situatie als eigen fout beschouwen is Schumacher ervan overtuigd dat het bij iedereen kon gebeuren. 

McLaren maakte een fout

"Nou, dit mag eigenlijk gewoon niet gebeuren. Maar ja, door de rode vlag met die putdeksel en het feit dat het ook nog ging regenen... Dat betekent dat het team geen longruns heeft kunnen doen en ze daardoor geen gegevens konden verzamelen. Dan kan je natuurlijk stellen dat ze uit voorzorg qua rijhoogte wat hoger hadden moeten gaan zitten", vertelt Schumacher in de podcast. 

"Dat hebben ze denk ik ook wel gedaan, maar volgens mij hebben ze de snelheid gewoon onderschat. Datzelfde geldt voor het circuit, want dit is natuurlijk geen vast circuit. Dat zorgt ook voor een paar oneffenheden, waar de auto soms met de onderkant overheen schuurt. Ja, het is stom gelopen. Dat kan je inderdaad zeggen. In deze fase van het seizoen is het bijna tragisch, als er zoveel op het spel staat."

Lando Norris zag zijn voorsprong verkleinen van 49 punten naar 24 punten in een race tijd. Met nog twee races op de grid is dit geen goed nieuws voor de coureur van McLaren. Oscar Piastri staat zelf op gelijke punten met Verstappen, terwijl hij tijdens de Dutch GP nog een voorsprong van 104 punten had. 

Ongeluk zit in een klein hoekje

Schumacher is duidelijk: "Zo zie je maar weer dat zelfs de beste mensen, de beste engineers, en de beste mogelijkheden ook fout kunnen lopen. Dit heet een menselijke fout. Er is gewoon iets misgegaan, iemand heeft een verkeerde beslissing genomen. Dat merkten ze tijdens de race, daar ben ik zeker van. Dat is ook de reden dat iedereen langzamer ging rijden, omdat ze toen wel zagen wat er aan de hand was." 

"Het ging echt om honderdsten en dat is jammer, maar zo werken de regels nu eenmaal. Die regels zijn er ook niet voor niets, want hoe langer je met de huidige auto's rijdt, hoe groter het voordeel is. Of het voordeel nou echt enorm is, is niet duidelijk, maar toch."

Volgens Schumacher heeft McLaren zijn les geleerd en gaan ze deze fout niet zomaar nog eens maken. Hij denkt ook dat de prestaties van McLaren erg slechter zouden worden als de auto een halve millimeter hoger wordt gezet. Toch was Schumacher wel kritisch op McLaren-CEO Zak Brown. De topman kwam namelijk nerveus over na afloop van de race. 

"Dat was zo'n moment waarop hij nog niet bij de stewards was geweest en er dus nog van alles mogelijk was. Dan moet je gewoon je mond houden en afwachten. Eerst zien wat er gebeurt, en niet alvast je argumenten verpesten met allerlei uitspraken."

OneRace

Posts: 2.769

Ook Norris was absoluut nerveus zo te zien in de persco na de race. Steeds op de telefoon (met Zak en Stella?) en aan z’n handen frummelen. Denk dat ook Norris wel de bui zag hangen.

  • 3
  • 27 nov 2025 - 13:25
Reacties (2)

Login om te reageren
  • OneRace

    Posts: 2.769

    Ook Norris was absoluut nerveus zo te zien in de persco na de race. Steeds op de telefoon (met Zak en Stella?) en aan z’n handen frummelen. Denk dat ook Norris wel de bui zag hangen.

    • + 3
    • 27 nov 2025 - 13:25
  • walteij

    Posts: 2.091

    Dus Norris (de coureur) is de titelrivaal van McLaren (het raceteam) waar Norris zelf ook nog eens bij rijdt.
    Ik weet niet wat jullie roken, maar ik skip em ffkes.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 13:47

