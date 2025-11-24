user icon
Familie Schumacher zwaar geraakt door spraakmakende rechtszaak

Familie Schumacher zwaar geraakt door spraakmakende rechtszaak
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 15:24
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De afperszaak rondom de familie van Michael Schumacher blijft de gemoederen bezighouden in Duitsland. Begin dit jaar werden de verdachten veroordeeld tot een celstraf, maar alle partijen besloten in beroep te gaan. Deze zaak dient nu, en de manager van Schumacher sprak daar duidelijke taal in de rechtszaal.

De zaak omtrent het afpersen van de familie Schumacher houdt Duitsland al geruime tijd in zijn greep. De drie verdachten probeerden de familie van de F1-legende af te persen door te dreigen foto's van Schumacher openbaar te maken. Om dit tegen te houden, moest de familie van de zevenvoudig wereldkampioen vijftien miljoen euro betalen.

De poging tot afpersen mislukte, en er werden drie verdachten opgepakt. Eén van de verdachten kreeg een celstraf van drie jaar, en zijn zoon werd veroordeeld tot een straf van zes maanden. Een derde verdachte, een voormalig beveiligingsmedewerker van de familie, kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Alle partijen gingen in beroep, en die zaak dient nu in Duitsland.

Manager deelt indringende details

Schumachers bekende manager Sabine Kehm werd opgeroepen als getuige, en deed daar een boekje open over de situatie van de familie: "Het schenden van het vertrouwen heeft ertoe geleid dat de familie meer afstand houdt tot de mensen die voor hen werken."

"Persoonlijk vind ik het zeer kwalijk om zo misbruik te maken van iemands leed, dus het is duidelijk dat de familie voorzichtiger is met hun mensen. Zelfs als je uit elkaar gaat en daar niet blij mee bent, dan rechtvaardigt dat zoiets nog niet."

Zwaar voor de familie

Volgens Kehm is het vooral voor Schumachers vrouw heel zwaar: "Corinna volgt dit allemaal met veel bitterheid. En natuurlijk sturen bepaalde media weer fotografen naar hun landgoed. Dat maakt dat je je heel erg beperkt voelt in je vrijheid."

Hoe gaat het met Schumacher?

Hoe het nu gaat met zevenvoudig wereldkampioen Schumacher, is niet bekend. De Duitse legende raakte eind 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval, waarna hij in coma raakte. Zijn familie maakte daarna bekend dat hij weer was ontwaakt, maar daarna volgden er geen updates meer. Ze beschermen de privacy van de oud-coureur, en grijpen regelmatig in als iemand dat probeert te schenden.

Underkutter

Posts: 594

Kom op zeg. Gewoon een 24 uur camera erop, laat Michael gewoon zien dan kan iedereen meelijden. Laat Verstappen met hem een ritje maken in de laatste F1 auto of zet hem in Vegas in de LEGO auto met Beyoncé. Als Ozzy Osbourne een reality show kan maken dan kan Schumacher het ook nog wel Dat kramp... [Lees verder]

  • 1
  • 24 nov 2025 - 15:39
Reacties (2)

  • Underkutter

    Posts: 594

    Kom op zeg. Gewoon een 24 uur camera erop, laat Michael gewoon zien dan kan iedereen meelijden. Laat Verstappen met hem een ritje maken in de laatste F1 auto of zet hem in Vegas in de LEGO auto met Beyoncé. Als Ozzy Osbourne een reality show kan maken dan kan Schumacher het ook nog wel Dat krampachtige vasthouden en verstoppen, hij leeft nog maar leeft hij zo werkelijk nog? Stop er een prototype Neuralink in van Musk en wie weet kan hij als drone piloot een grand prix meerijden. Alles lijkt me beter dan dit.

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 15:39
  • AUDI_F1

    Posts: 3.420

    Als gerespecteerde nieuwssite zou ik bij voorbaat aangeven dat je de foto's niet koopt, niet plaatst en dat je respect blijft houden aan de wens van de familie.

    Iedereen, en ik ook, zou graag willen weten hoe het met hem gaat, maar dan uit de monden van de familie zelf, en niet van oplichters.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 15:40

