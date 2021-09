Verstappen bekijkt prestaties van Russell met andere ogen

George Russell kent dit seizoen een goed jaar en dat heeft tevens zijn eerste punten en podiumplaats opgeleverd. Met 15 gescoorde punten valt de Brit op, wat ook heeft gezorgd voor een contract bij Mercedes in 2022, als teamgenoot van Lewis Hamilton.

De afgelopen jaren was het team van Williams steevast de drager van de rode lantaarn en bezette het de laatste startrij. Dit jaar is dat anders, en is de wagen ook niet zo slecht als vooraf gedacht, zo merkt ook Max Verstappen op.

Goed werk geleverd

Na de tweede startplaats voor de Belgische Grand Prix kwalificeerde Russell zich voor de Russische Grand Prix eveneens op een natte baan, op een derde plaats. De Red Bull Verstappen zei na de kwalificatie: "Op de eerste plaats vind ik dat Lando het ontzettend goed heeft gedaan, net als Carlos."

"George is absoluut een hele goede coureur, maar als je in staat bent om dit te doen, toont dat tevens aan dat de wagen niet zo slecht is als mensen denken."

"Hij heeft goede punten gescoord dit jaar en enkele goede kwalificaties gehad zoals in Spa-Francorchamps. Zijn auto is uiteraard geen Red Bull of een Mercedes, maar ze gebruiken ook meer vleugel om meer downforce te creëren. Daardoor komen ze ook dichterbij in de regen."

"Niettemin heeft hij goed werk geleverd, maar mensen moeten begrijpen dat die auto niet zo slecht is."