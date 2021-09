Samenvatting VT1 GP Rusland: Verstappen jaagt op Hamilton en Bottas, die nipt sneller zijn

Valtteri Bottas is de snelste man tijdens de eerste vrije training in de Grand Prix van Rusland. Lewis Hamilton is sneller dan Max Verstappen. De top tien is als volgt: Bottas voor Hamilton en Verstappen en Leclerc, Vettel, Gasly, Sainz, Norris, Perez, en Alonso.

Hamilton versus Verstappen deel vijftien

Deel vijftien van het zinderende F1 seizoen 2021 gaat van start in de straten van Sotsji, Rusland. De F1-teams strijken neer in het tot nu toe vooral natte deel van het land van Poetin en Nikita Mazepin. Max Verstappen en Lewis Hamilton wisten slechts vijf punten verschil op te bouwen gedurende de afgelopen veertien race-weekenden. Het is dus van belang dat de twee rivalen voor de wereldbeker Formule 1 beiden hun auto op stoom weten te krijgen op het Russische semi-stratencircuit.

Weersvoorspellers krijgen ongelijk

Hoewel meteorologen voorspelden dat het vooral een nat weekend zou zijn, schijnt de zon in Sotsji. De buitentemperatuur is 18 graden Celsius, terwijl de warmte van het asfalt al oploopt naar 27 graden Celsius wanneer de training van start gaat middels het groene licht aan het einde van de pitstraat.

Lokale held Nikita Mazepin lukt het niet om als eerste de baan op te draaien: hij wordt vooraf gegaan door de beide Ferrari's. De Haas-coureur beleeft zijn thuisrace en speciaal daarom heeft hij journalisten in de watten gelegd, zo blijkt uit deze tweet van André Venema van Formule1.nl.

Kimi Raikkonen zal wellicht dolenthousiast achter het stuurtje zitten dit weekend. Vanwege positieve coronatests moest de legendarische Fin verstek laten gaan tijdens de Nederlandse en de Italiaanse Grand Prix. De eenmalige wereldkampioen heeft inmiddels voldoende negatieve tests afgeleverd om weer achter het stuur te mogen plaatsnemen van de Alfa Romeo.

Verstappen heeft weinig haast

Terwijl alle andere coureurs zich snel op het asfalt begeven, lijkt Max Verstappen als enige geen haast te hebben tijdens de eerste paar minuten van de sessie. De Limburger komt na zo'n tien minuten in de training pas het Russische asfalt op gereden. De Nederlander is de laatste die zich op de baan begeeft om een geklokte tijd te noteren.

Als alle coureurs een tijd hebben genoteerd is de voorlopige pikorde: Bottas voor Hamilton, Leclerc, Alonso, Ocon, Verstappen, Norris, Sainz, Gasly, Ricciardo, Perez, Stroll, Giovinazzi, Räikkönen, Tsunoda, Latifi, Russell, Mazepin en Schumacher.

Verstappen scherpt aan

Verstappen komt bij de tweede doorkomst tot een voorlopig snelste tijd op de zachte band. Hij noteert een 1:36.055 en schuift daarmee naar de bovenkant van de tijdentabel. Pierre Gasly wijkt uit als hij de eerste bocht niet haalt. Omdat de FIA dat wel had zien aankomen is er een degelijk aangegeven pijlen-route, waarmee de coureurs weer veilig terug de baan op kunnen. Gasly zal dus een rondje later een nieuwe poging auto wagen om sneller rond het Sochi Autodrom te komen.

Na een half uur trainen staan beide Mercedessen bovenaan, in de slagorde die wel vaker voorkomt op de momenten die er niet per se écht toe doen. Bottas is sneller dan Lewis Hamilton, daarachter rijdt Ferrari's Leclerc de voorlopig derde tijd. Max Verstappen komt op dat moment 1,189 tekort op de snelste Mercedes. Er is een korte gele vlag, een baancommissaris blijkt ook snel: hij moet een verloren onderdeel van de baan halen en trekt een indrukwekkend spintje om de groene vlag daarna te kunnen laten wapperen. Wie het onderdeel verloren heeft is niet helder.

Pikorde met nog twintig minuten te gaan in VT1

Met nog twintig minuten te gaan is Bottas het snelste voor Hamilton, Leclerc, Verstappen, Vettel, Sainz, Norris, Perez, Ocon, Stroll, Ricciardo, Gasly, Alonso, Räikkönen, Tsunoda, Russell, Latifi, Giovinazzi, Mazepin en Schumacher.

Max Verstappen scherpt zijn tijd aan en klimt naar de derde plaats. De Red Bull Racing-coureur is dan 0,227 seconde langzamer dan de snelste Mercedes. Lando Norris vergist zich in de tiende bocht. De Brit heeft de mazzel dat het een semi-stratencircuit betreft waar dus enige ruimte is om een foutje te kunnen veroorloven. Ook Antonio Giovinazzi ervaart zo'n moment, maar rijdt eveneens geen schade. De Italiaan verremt wel zijn setje banden: die rubbers lijken dan ook wel rijp voor het bandenkerkhof.

Opvallende Norris "crash"

Lando Norris heeft na het vallen van de vlag een opvallend moment bij het inrijden van de pitstraat. De McLaren-coureur meldt via de teamradio: "Ik ben gecrasht". In feite ervaart hij een kleine spin als hij de binnenkant van de bocht bij het inkomen van de pitstraat raakt. Er is sprake van enige schade aan de voorvleugel van de oranje bolide, maar van een heuse 'crash' is echter geen sprake. De tijden ziet u hier beneden.