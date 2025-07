Waarom Lewis Hamilton de favoriet is voor de zege op Silverstone

Max Verstappen start de Grand Prix van Groot-Brittannië vandaag vanaf de pole position. Hij lijkt de grote favoriet voor de zege te zijn, maar wie kijkt naar de historie ziet dat er vandaag een andere topfavoriet is. Lewis Hamilton is historisch gezien namelijk de man om in de gaten te houden.

Het is vandaag 6 juli, en vanmiddag staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. In de geschiedenis van de Formule 1 werden er op deze dag acht Grands Prix verreden. Zes daarvan vonden plaats in Frankrijk, en twee op het circuit van Silverstone. In 2008 en 2014 werd de Britse Grand Prix namelijk ook op deze dag verreden.

Geluksdag voor Hamilton

De oplettende lezer heeft het dwarsverband tussen deze twee races al door: zowel in 2008 als in 2014 kwam Lewis Hamilton namelijk als winnaar over de streep. Een nieuwe zege van Hamilton zou historisch gezien in het plaatje passen. Zijn zege in 2008 was namelijk zijn eerste thuiszege met McLaren en zijn zege in 2014 was zijn eerste thuiszege op Silverstone. Als Hamilton vandaag wint, is het direct ook zijn eerste zege voor Ferrari.

Lastige startpositie

Hamilton kwalificeerde zich gisteren als vijfde, en de kans is dus niet heel groot dat hij echt kan winnen. Hij staat achter Verstappen, de McLarens en George Russell. Aangezien het weer mogelijk een rol kan spelen in het verloop van de race, liggen er kansen voor Hamilton. Hij hoopt zelf op een podiumplek, maar vanzelfsprekend droomt hij van meer.

Negen zeges

Hamilton heeft sowieso een goed track record op het circuit van Silverstone. Hij wist de Britse Grand Prix in het verleden negen keer op zijn naam te schrijven. Vorig jaar kwam hij ook als winnaar over de streep, en daardoor mocht hij voor het eerst sinds 2021 weer juichen. Voor Hamilton is Silverstone dé plek om de ban te breken, en historisch gezien is dat zeker niet onmogelijk.