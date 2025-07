Red Bull geeft de strijd op en focust zich op 2026

Max Verstappen reed afgelopen weekend wederom een teleurstellende race. Op het circuit van Silverstone kwam hij slechts als vijfde over de streep, en dat was een flinke tegenvaller. Bij Red Bull balen ze als een stekker, maar ligt de focus nu vooral op 2026.

Verstappen begon de race vanaf de pole position. Hij wist zijn positie te verdedigen ten opzichte van Oscar Piastri, maar na een paar rondjes moest hij toch toegeven dat de Australiër sneller was. Na een spin achter de Safety Car viel Verstappen ver terug, maar hij wist zich uiteindelijk nog wel terug te vechten naar de vijfde plek.

Het was niet het resultaat waar hij op het gehoopt. Het feit dat George Russell niet op hem kon inlopen in het kampioenschap, was slechts een doekje voor het bloeden. De Britse Mercedes-coureur maakte een paar tactische foutjes en kwam op de tiende plaats over de streep.

George Russell

Russell was daar vanzelfsprekend niet blij mee, maar hij maakt nog steeds een goede kans op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft een kleine achterstand op Verstappen, en stond net zo vaak als de Nederlander op het podium in het huidige seizoen. Beide coureurs stonden vijf keer op het podium.

Kijken naar de positieve punten

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich niet zo druk om deze statistiek. Bij De Telegraaf haalt Horner daar zijn schouders over op: "We hebben in ieder geval meer punten gescoord dan George. We weten waar we staan en waar we aan moeten werken en we moeten ons richten op het positieve."

Focus op 2026

Volgens Horner kijkt Red Bull steeds verder vooruit, en krijgt het huidige seizoen minder prioriteit: "We kijken ook vooruit. Als we het hebben over onderdelen die worden getest in de windtunnel, dan ligt bij ons negentig procent van de focus nu op 2026."