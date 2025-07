Regen zit Verstappen dwars: "Anders stonden we zeker op het podium"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een teleurstellende Britse Grand Prix. Hij kwam als vijfde over de streep, nadat hij was gespind onder de Safety Car. Bij Red Bull hadden ze gerekend op een droge race, en volgens Christian Horner was een podiumplek dan zeker mogelijk geweest.

Verstappen startte de Britse Grand Prix op de pole position. Hij wist deze positie een paar rondjes vast te houden, maar toen werd hij ingehaald door Oscar Piastri. Door zijn pijnlijke spin viel Verstappen ver terug, maar hij wist zich terug te vechten naar de vijfde plaats. Red Bull had zijn auto afgesteld op een droge race, maar dit gokje pakte volledig verkeerd uit.

Droge race was beter geweest

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt bij Motorsport.com dat de wereld er heel anders uit had kunnen zien als het niet had geregend: "Het was een moeilijke race. Als de race twee uur later was gestart, dan had het er heel anders uit kunnen zien. Maar McLaren was vandaag waarschijnlijk sowieso lastig te verslaan."

McLaren scoorde op het kletsnatte circuit van Silverstone een prachtig 1-2tje. De zege ging uiteindelijk naar Lando Norris, die voor Piastri over de streep kwam. Het zorgde voor een enorm feestje op de speciale Landostand.

Podium was mogelijk

Bij Red Bull zagen ze een podiumfinish als een realistisch scenario, zo legt teambaas Horner uit: "Op een volledig droge baan hadden we zeker weten op het podium gestaan. De McLarens waren vandaag zeer sterk in de racetrim en we wisten dat ze hier moeilijk te verslaan zouden zijn. Maar we hadden een uitstekende topsnelheid. We konden die echter pas aan het einde van de race benutten."

Verstappen staat nu dit weekend nog wel derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 165 punten achter zijn naam staan, en hij moet vooral goed opletten voor nummer vier George Russell. De Brit staat nu op 147 punten.