Lewis Hamilton gaat Ferrari-ontwerpers de waarheid vertellen

Lewis Hamilton wist afgelopen weekend in zijn thuisrace niet op het podium te eindigen. De Ferrari-coureur kwam op de teleurstellende vierde plaats over de streep. Hij was niet blij met het gedrag van zijn auto in de regen, en hij wil graag om tafel gaan met de ontwerpers.

Hamilton wilde in zijn thuisrace zijn eerste podiumplaats in dienst van Ferrari gaan pakken. De zevenvoudig wereldkampioen opende de jacht op Sauber-coureur Nico Hülkenberg, maar het lukte hem niet om de Duitser te verschalken. De vierde plaats was geen slechte prestatie, ook omdat zijn teamgenoot Charles Leclerc slechts als veertiende over de streep kwam.

Banden verloren grip

Hamilton was echter niet tevreden, zo verklaarde hij tegenover de internationale media: "Ik had gewoon moeite om bij te blijven. De banden verloren enorm veel grip en de auto was ongelooflijk lastig te besturen. Ik heb echt heel erg veel geleerd. Er valt sowieso veel te leren van deze dag. Het is pas de tweede keer dat ik met deze auto in de reden heb gereden."

Gesprekken met de ontwerpers

Hamilton gaat in gesprek met zijn team, want er moet veel worden verbeterd: "Ik kan je niet eens uitleggen hoe moeilijk het is. Het is geen auto die dol is op dit soort omstandigheden. Nu ik veel gegeven heb verzameld, ga ik met de ontwerpers van de auto om de tafel zitten voor volgend jaar. Er zijn elementen van deze auto die volgend jaar niet meer kunnen worden gebruikt."

Geen fijne ervaring in de regen

Hamilton heeft veel ervaring, maar hij heeft nog nooit in zo'n lastige auto gereden in de regen: "Het was niet het resultaat waarop ik had gehoopt, maar ik heb nog steeds wel wat punten kunnen behalen. Dit is de moeilijkste auto waar ik onder deze omstandigheden mee heb gereden."

Hamilton staat momenteel zesde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij wist in de eerste helft van het seizoen 103 punten bij elkaar te rijden.