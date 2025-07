'Max Verstappen geeft zusje Victoria hetzelfde salaris als hijzelf'

Het is geen geheim dat Max Verstappen een echte familieman is. De Nederlander kiest er vaak voor om activiteiten met zijn naasten te ondernemen, in plaats van af te reizen naar evenementen van de Formule 1. Volgens Jack Plooij gaat dit veel verder dan veel mensen denken.

Verstappen maakt er nooit een geheim van dat familie wat hem betreft op één staat. Recent sloeg hij de vertoningen van de F1-film over om bij zijn gezin te zijn, terwijl hij in zijn vrije tijd ook graag naar Nederland en België vliegt om bij zijn ouders en zus Victoria te zijn. De band tussen broer en zus is goed, zo stelt Ziggo Sport-reporter Jack Plooij.

Leuke gast

Plooij was te gast in de ochtendshow van Radio 538 heeft hij het over de persoon Verstappen. Als wordt gesteld dat Verstappen nors overkomt, slaat de verslaggever terug: "Hij is op zijn hoede, want de Engelse journalisten zijn natuurlijk hard bezig om hem onderuit te halen, daar is hij vreselijk voor op zijn hoede. Echt waar, hij is een fantastische leuke gast."

Hetzelfde salaris

Ziggo-gezicht Plooij komt daarna met een opvallende uitspraak over hoe Verstappen met zijn zus Victoria omgaat: "Dat is wel een mooi iets, hij heeft altijd zijn zusje meegenomen met karten. En zijn zus heeft daarvoor haar eigen carrière opgeofferd. Toen heeft Max gezegd toen het grote geld binnenkwam, mijn zusje krijgt hetzelfde salaris als ik uit de BV waarop het geld binnenkomt, en daar hoeft ze niets voor te doen."

'Aardige vent'

Plooij stelt dat Verstappen veel aardiger is dan mensen denken, en gebruikt dit als voorbeeld. "Max is gewoon een vreselijk aardige vent, maar hij is op zijn hoede. Hij denkt heel goed over wat hij kan zeggen en wat hij kan doen, en dan kan je het beter ontwijken. Dat vind ik best wel een theorie, ik vind het niet zo gezellig. Ik zit liever met hem te kletsen, maar dat wil hij liever niet."