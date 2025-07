'Megatransfer op komst: Verstappen geeft jawoord aan Mercedes'

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen worden steeds luider. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en vanuit Italië klinken er geluiden dat een deal heel dichtbij zou zijn. Dit zou nadelig zijn voor de toekomst van George Russell.

Russell bracht de geruchtenstroom afgelopen weekend in Oostenrijk zelf op gang. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd, en hij stelde zelf dat Mercedes in gesprek was met coureurs zoals Verstappen. Bij Red Bull zorgde dit voor de nodige irritatie, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff er weinig over wilde zeggen. Hij wilde het echter ook niet ontkennen.

Verstappen geeft jawoord

Verstappen ligt tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar het is onzeker of hij zijn contract volledig gaat uitdienen. Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports is dat niet het geval. Afgelopen nacht kwamen ze met een explosief verhaal naar buiten. Ze stelden dat Verstappen zijn jawoord heeft gegeven op een aanbod van Wolff. Hij zou dus op het punt staan om de overstap te maken naar Mercedes.

Deal is nog niet rond

Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports zou de deal echter nog niet helemaal rond zijn, en moet Wolff nog een belangrijke horde nemen. De Italiaanse zender stelt dat een deel van het bestuur van Mercedes de overstap nog niet heeft goedgekeurd. Dit zou dan weer te maken hebben met de nieuwe regels voor 2026, waar Mercedes de dominante auto kan hebben.

De toekomst van Russell

De Italiaanse tak van Sky Sports stelt dat Verstappen bij Mercedes de teamgenoot van Andrea Kimi Antonelli kan worden. Dit zou betekenen dat Russell geen nieuw contract krijgt, en dat hij een deurtje verder moet gaan kijken. Volgens hen zou Wolff tevreden zijn met Russell, maar kan een kans om Verstappen vast te leggen niet worden genegeerd. Red Bull en Aston Martin zouden Russell vast kunnen leggen.

Of Verstappen daadwerkelijk overstap naar Mercedes, moet nog blijken. Hij staat immers nog steeds derde in het wereldkampioenschap, en bij Red Bull verwachten ze dat hij blijft.