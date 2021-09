Officieel: Schumacher en Mazepin ook in 2022 Haas-coureurs

Het is voor weinig mensen een verrassing maar ook in 2022 zullen Mick Schumacher en Nikita Mazepin voor het team van Haas rijden. Het Amerikaanse team hintte al eerder op contractverlening van beide heren en nu is dat in Sotsji dus officieel geworden.

Eerder deze week liet teambaas Günther Steiner al weten dat er in een Rusland een aankondiging zal komen over het rijdersduo voor 2022. Het stond inmiddels zo goed als vast dat Schumacher en Mazepin zouden aanblijven bij het team. De twee coureurs brengen aardig wat geld in het laadje en dat is belangrijk voor het team.

Mazepin en Schumacher debuteerde dit jaar in de Formule 1. Het niet onbesproken duo mag in 2022 een vervolg geven aan hun avontuur in de koningsklasse van de autosport. Vooral Mazepin kreeg dit seizoen veel kritiek op zijn stuurmanskunsten. De Rus crashte regelmatig en zat collega-coureurs vaak in de weg. In Zandvoort kreeg hij het zelfs aan de stok met zijn teamgenootje. Schumacher maakt daarintegen iets meer indruk maar kan ook nog geen potten breken met de Haas.