Haas maakt in Sotsji coureurs 2022 bekend

Het huidige seizoen is niet het seizoen van het team van Haas. Debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin kunnen geen potten breken en het team is al heel vroeg in het seizoen gestopt met updates voor de huidige auto. Alle focus bij het Amerikaanse team gaat naar de wagen voor 2022.

In 2022 zullen naar alle waarschijnlijkheid Mazepin en Schumacher weer plaats nemen in de auto's. In gesprek met het Duitse RTL gaat teambaas Günther Steiner hier op in: "Mick wordt binnenkort bevestigd. Laten we nog een paar dagen wachten. Hopelijk komt het dan allemaal goed. Dan is iedereen weer vrolijk en of ik niet dit soort vragen te beantwoorden."

Het heeft er alle schijn van dat naast Schumacher ook Mazepin zijn verblijf bij Haas gaat verlengen. De contractverleningen zullen op hetzelfde moment bekend worden gemaakt. Steiner weet ook al wanneer dat gaat gebeuren: "Sotsji is een goed moment. Vanaf Sotsji kunnen we ons dan concentreren op volgend seizoen."