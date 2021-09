Williams-teambaas Jost Capito trots op zijn line-up met Latifi en Albon voor 2022

Nicholas Latifi en Alexander Albon zijn het rijdersduo voor Williams F1-team in 2022. Teambaas Jost Capito laat weten in zijn nopjes te zijn met het nieuwe rijdersduo.

In een persverklaring laat de teambaas van Williams zich citeren: "Het is fantastisch om onze coureurs line-up voor 2022 te kunnen bevestigen en ik ben verheugd om Alex te verwelkomen in het team, naast dat wij onze voortgezette relatie met Nicholas voor volgend seizoen bevestigen. We zijn enorm enthousiast over onze nieuwe line-up, waarbij beide coureurs een geweldige mix van jeugd en ervaring brengen die niet alleen goed bij het team past, maar ons ook helpt om de volgende stap in onze reis te zetten."

Vooruitgang Willams in 2021

Het wordt het vierde seizoen voor Latifi bij het team van Williams. De coureur scoorde tijdens de Grand Prix van Hongarije onlangs zeven WK-punten. Williams lijkt vooruitgang te hebben geboekt, het team staat momenteel achtste in de WK-stand voor constructeurs.

Albon niet langer langs de zijlijn

Alexander Albon keert terug op de F1-grid sinds hij eind vorig jaar werd vervangen door Sergio Perez bij Red Bull Racing. In 2021 is Albon test- en reservecoureur bij het team van Verstappen. In 2020 scoorde Albon twee podiumplaatsen voor Red Bull Racing.

Jost Capito is vol lof over de 25-jarige Albon. Capito:"Alex is één van de meest opwindende jonge talenten in de autosport, maar heeft een grote hoeveelheid F1-ervaring uit zijn tijd bij Red Bull. Zijn meerdere podiumplaatsen benadrukken zijn snelheid als coureur en we weten dat hij zich meteen thuis zal voelen bij het team in Grove. Ondertussen heeft Nicholas de afgelopen drie jaar consequent indruk op ons gemaakt met zijn harde werk, toewijding en positieve houding. Hij is zich gedurende zijn tijd bij Williams blijven ontwikkelen en is uitgegroeid tot een indrukwekkende F1-coureur, zoals te zien is aan zijn puntenscores dit seizoen. We kijken er nu naar uit om voort te bouwen op ons positieve momentum als team en dit seizoen zo sterk mogelijk af te sluiten, voordat we onze aandacht richten op 2022."

Toto Wolff eiste afgelopen weekend dat Albon bij een overstap naar Williams zijn banden met het team van Red Bull Racing zou moeten verbreken, aangezien Williams wordt voortgedreven door Mercedes-motoren.