Alexander Albon verguld met zijn contact bij Williams F1: "Ik kijk ernaar uit"

Alexander Albon is zo blij als een kind met zijn contract bij Williams voor 2022. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen wordt volgend seizoen de teamgenoot van Nicholas Latifi bij Williams. Dat heeft het team zojuist bekend gemaakt.

Nicholas Latifi rijdt ook een vierde seizoen in de blauw-witte bolide uit Grove. De 25-jarige Albon stelt enthousiast: "Ik ben erg opgewonden en kijk ernaar uit om terug te keren naar een Formule 1-racestoel in 2022. Als je een jaar uit F1 weg bent, is het nooit zeker dat je terugkeert, dus ik ben Red Bull en Williams enorm dankbaar dat zij in mij geloofden en dat zij mij helpen op mijn reis terug naar de grid. Het was ook geweldig om alle vooruitgang te zien die Williams dit jaar als team heeft geboekt en ik kijk ernaar uit om hen te helpen die reis in 2022 voort te zetten.”