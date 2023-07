Latifi stopt voorlopig met racen en gaat de schoolbanken in

Nicholas Latifi reed drie jaar in de Formule 1 voor het team van Williams. Nadat zijn contract eind vorig jaar niet werd verlengd was het lang stil rondom de Canadees maar inmiddels heeft hij bekend gemaakt voorlopig te stoppen met racen en een studie te gaan volgen in Londen.

Grote indruk maakte Latifi niet direct tijdens zijn jaren bij Williams. De coureur droeg vaak de rode lantaarn en had zeker afgelopen seizoen moeite met het tempo van teamgenoot Alex Albon. Slechts drie maal wist Latifi punten te scoren.

In een statement stelt hij: "Deze beslissing komt voor veel mensen misschien als een verrassing, maar ik ben blij dat mijn inschrijving voor de MBA opleiding aan de London Business School succesvol is geweest. In augustus zal ik starten met de opleiding."

"De overstap naar een andere raceklasse was misschien de meest logische keus. Ik heb echter altijd gezegd dat er ook na het racen een nieuw leven staat te wachten en dit is mogelijk het juiste moment om mijzelf daarop voor te bereiden. Het betekent niet dat ik voor altijd mijn helm aan de wilgen hang."