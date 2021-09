Geef straf voor Haas-coureurs na Vettel incident

Het was een koddig moment aan het einde van Q1. De twee Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin reden elkaar bijna in de wielen en zaten daarmee Sebastian Vettel in de weg. Het moment kwam op de stapel van de stewards te liggen.

De stewards hebben echter besloten dat geen enkele van de coureurs een straf zal krijgen. Volgens de stewards werd Vettel inderdaad geblokkeerd tijdens zijn snelle ronde maar was het op dat moment simpelweg te druk op dat punt. Vettel bleef met de gebakken peren zitten en werd pijnlijk genoeg 17e. De Haas-mannen waren achteraf vooral boos op elkaar.

Seb not wanting them to get a penalty pic.twitter.com/zj4e53n7WO — tami. (@Vetteleclerc) September 4, 2021

De stewards hebben de beslissing genomen nadat ze alle betrokken coureurs hadden gesproken. Opvallend genoeg zijn alle betrokken coureurs en teammensen akkoord gegaan met de beslissing. Vettel heeft tegen de stewards gezegd dat er teveel auto's op het stukje asfalt waren. Hierdoor legt hij de schuld dus niet bij Mazepin en Schumacher.