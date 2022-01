Lewis Hamilton dwingt Mercedes na te denken over geschikte alternatieven

De situatie rondom Lewis Hamilton houdt de Formule 1 ook meer dan een maand na de ontknoping van het seizoen 2021 in zijn greep. De toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen is ongewis en hij laat al weken niets meer van zich horen. Zijn werkgever Mercedes deed bij monde van teambaas Toto Wolff ook een duit in het zakje, door aan te geven dat hij zich voor kan stellen dat Hamilton besluit om ondanks een doorlopend contract te stoppen met de Formule 1.

De apotheose van de voorbije jaargang is Hamilton in het verkeerde keelgat geschoten, waardoor zijn liefde voor de sport bekoeld zou zijn. Maar wat moet Mercedes als de Brit daadwerkelijk besluit om de Formule 1 voor gezien te houden? De Duitse renstal trok George Russell aan voor 2022 om onder de vleugels van zijn ervaren landgenoot tot wasdom te komen. Maar mogelijk vertrekt zijn beoogde leermeester dus voordat de twee met elkaar hebben kunnen samenwerken.

Hamilton en Max Verstappen stonden afgelopen seizoen op eenzame hoogte in de Formule 1. De vraag is of Russell direct bij hen aan zou kunnen haken, maar misschien krijgen we het antwoord nooit. Mocht Hamilton beslissen om er de brui aan te geven, komt Mercedes in een lastig parket. Ze hebben eerder met dit bijltje gehakt, toen Nico Rosberg in 2016 het behalen van de wereldtitel plots aankondigde gelijk met pensioen te gaan. Toen hengelde het team Valtteri Bottas binnen.

Wat zouden nu de opties zijn?

Valtteri Bottas

Niet de meest spannende optie, maar Bottas is een veilige keuze. Hij kent de organisatie en de werkwijze in Brackley en zou daardoor weinig tijd nodig hebben om zich aan te passen. De Fin zal echter niet meer bereid zijn om tweede viool te spelen. Jarenlang was hij de adjudant van Hamilton, met Russell zal Bottas het gevoel willen krijgen dat ze allebei voor hun kans mogen gaan. Anders blijft hij misschien wel liever bij zijn nieuwe team Alfa Romeo.

Alonso is met zijn 40 jaar niet meer de jongste, maar de Spanjaard geldt nog altijd als een van de beste coureurs op de grid. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 is bovendien veelzijdig, hij heeft al in veel verschillende klasses gereden en ook successen behaald. Die ervaringen zou hij mooi over kunnen brengen op Russell, al verliep de vorige keer dat hij met een jong talent voor een topteam reed niet bepaald op rolletjes. Alonso en Hamilton vochten elkaar in 2007 bij McLaren de tent uit.

Er is een aantal dingen dat in het voordeel van Vettel spreekt voor een eventueel zitje bij Mercedes. Zijn goed gevulde palmares bijvoorbeeld, of zijn Duitse nationaliteit. Niet voor niets is er in het verleden al meermaals gesproken over een dream team met Hamilton én Vettel bij Mercedes. Het kwam er nooit van en als Hamilton stopt, komt het er sowieso niet meer van. Maar is Vettel nog de Vettel uit zijn kampioensjaren bij Red Bull Racing of ontbreekt tegenwoordig de absolute wil?

De vorige keer dat Mercedes voor het blok gezet werd en in allerijl op zoek moest naar een nieuwe coureur, koos het voor de beste rijder van de klantenteams - Bottas volgde zodoende Rosberg op. Als ze nu dezelfde aanpak zouden hanteren, dan maakt Norris grote kans. De jonge Brit ontwikkelt zich goed bij McLaren en zet elk jaar weer een stapje naar voren. Mercedes moet het dan wel aandurven om twee jonge talentvolle coureurs aan elkaar te koppelen voor 2022.

Binnen de eigen gelederen heeft Mercedes geen talenten paraat om eventueel in te stappen. De enige die wellicht in aanmerking kan komen, is Formule E-kampioen De Vries. De Nederlander fungeerde vorig jaar als een van de reserverijders van de Duitse renstal en mocht ook opdraven voor de test in Abu Dhabi na het seizoen. Lovende woorden vielen hem ten deel, maar vooralsnog hoeft hij niet op meer dan een rol op de achtergrond te rekenen.

En verder?

Max Verstappen is de enige die zich met Hamilton kan meten en Toto Wolff was altijd zeer gecharmeerd van de Nederlander, maar na vorig jaar zit een overstap naar Mercedes er niet meer in. Verstappen verklaarde Red Bull Racing na het behalen van de titel openlijk de liefde en is echt niet van plan om het team waarmee hij het kampioenschap gepakt heeft nu te verlaten. Bovendien hebben bepaalde acties en woorden van Wolff ook kwaad bloed gezet bij de Nederlander.

Andere eervolle vermeldingen zijn de werkloze Duitser Nico Hülkenberg, de betrouwbare Daniel Ricciardo, het beschikbare supertalent Oscar Piastri en de in het verleden aan Mercedes gelieerde Esteban Ocon. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt dat Hamilton stopt, Mercedes doet er goed aan om er wel rekening mee te houden. De Duitse renstal heeft in ieder geval voldoende opties, maar geen van de alternatieven kan tippen aan de kwaliteit en statuur van de zevenvoudig kampioen.