Williams-duo kijkt uit naar Zandvoort

Voor het eerst in jaren staat Zandvoort weer op de Formule 1-kalender. De fans kijken er reikhalzend naar uit. Maar ze zijn niet de enige die er zin in hebben, de coureurs staat ook te trappelen.

De veelbesproken George Russell is een van de snelle heren en kan haast niet wachten om te gaan racen in de duinen. Op de site van Williams kijkt hij vooruit: "Ik heb echt zin in Zandvoort. Ik heb er een paar keer geracet en het is een fantastisch circuit. Het is golvend en snel en vraagt om een enorme inzet. Om dat te ervaren in een Formule 1-auto zal heel speciaal zijn."

Ook zijn teamgenoot Nicholas Latifi heeft al eens rondjes gereden op het circuit. Haast vanzelfsprekend heeft ook hij er wel zin in. Op de teamsite gaat hij ook wat dieper op zijn verwachtingen in: "Ik hoop dat ik het momentum van Spa mee kan nemen naar Zandvoort. Hoewel ik er sinds 2013 niet meer heb gereden denk ik dat het circuit een intens ritje in een Formule 1-auto zal opleveren. Het is een hoge snelheids-circuit en nogal krap, een heerlijk old-school circuit wat vooral voor een interessante kwalificatie zal zorgen. Het zal interessant worden om de veranderingen aan de baan te ervaren en dan vooral hoe de banking in de auto zal aanvoelen. Hopelijk hebben we er als team alweer een succesvol weekend."

Het gaat Williams vooralsnog voor de wind. De voormalige grootmacht lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. In de laatste twee races wist het team dubbele punten te pakken met als absoluut hoogtepunt de tweede plaats van Russell in het geflatteerde weekend op Spa.