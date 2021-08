Het imago van de Formule E wordt er niet beter op na vertrek Mercedes

"De Formule E zal over een jaar of twintig de voornaamste vorm van autosport zijn", zo zei FE-baas Alejandro Agag in 2018. Men voorzag een gouden toekomst voor het elektrische racen, de Formule E zou de Formule 1 snel voorbijstreven. Vandaag werd bekend dat na BMW en Audio ook Mercedes vertrekt aan uit de elektrische klasse.

Het merk stapte drie jaar geleden in en nu de titel afgelopen zondag op naam van Nyck de Vries en Mercedes kwam te staan, maakt het merk bekend dat zij kiezen voor een toekomst in de Formule 1.

Terug naar 2018, toen de oprichter en bedenker een gouden toekomst voorspelde voor de elektrische serie. De 'milieuvriendelijke' serie had dat jaar een grote aantrekkingskracht op veel automerken. Er was toen aandacht van fabrikanten: Renault /Nissan, Audi, Jaguar, BMW, en Mercedes reden afgelopen jaren in de FE.

Agag zei: "Misschien dat er nog andere klassen zijn, maar de overige series zijn in hun huidige vorm op de lange termijn niet levensvatbaar. De wereld zal tegen die tijd elektrisch zijn. Gebeurt dat niet, dan komen we echt in de problemen."

Wereldsteden sloten hun straten af voor FE

Jean Todt, hoogste baas van de FIA, voorzag eveneens en gouden toekomst voor de elektrische tegenhanger van de F1. Hij zei dat het niet meeviel om hele steden afgesloten te krijgen, maar dat kreeg men met de Formule E wel voor elkaar, ook bereikte de serie veel publiek.

Todt: "Het is nogal veeleisend om het voor elkaar te krijgen om steden te overtuigen om het verkeer stil te leggen, het leven in de stad stil te leggen, dat is niet makkelijk, maar het lukt wel, omdat steden over de hele wereld geloven in deze klasse", aldus Todt in onderstaande video.

Industrieterreintje achteraf

In steden als Parijs en Moskou reden de elektrische bolides op eendaagse evenementen door de straten, midden in de centra van de steden. "We maken een feestje, want Formule E komt naar de stad", was het credo een aantal jaren geleden. Inmiddels ziet de kijker naar Formule E-wedstrijden nu vooral circuits op troosteloze afgedankte vliegvelden, afgelegen industrieterreinen en zelfs een Berlijnse parkeergarage die toevallig leeg staat.

Na Audi en BMW verdwijnt Mercedes eind 2022 ook uit de klasse

Vandaag schrijft Mercedes in hun verklaring dat zij hun toekomst in autosport vooral richten op de Formule 1. Zo viel te lezen in het persbericht: "We willen de status van de Formule 1 als het beste laboratorium ter wereld om duurzame en efficiënte technologieën voor de toekomst te ontwikkelen en testen bevestigen." Het lijkt duidelijk dat Mercedes meer energie krijgt van de Formule 1, dan de FE.

'Boost voor FE'

Pijnlijn, wellicht bijna dodelijk voor het imago van de Formule E, zijn dan ook de woorden van hun kersverse wereldkampioen Nyck de Vries. De FE-kampioen spreekt met journalisten en reageert op de geruchten dat hij mogelijk zijn loopbaan bij Williams in de F1 zou kunnen vervolgen in 2022. Zijn naam wordt veel genoemd in dezelfde adem met Wiilliams F1-team.

Hoewel de Formule E nu vooral een toevluchtsoord is voor oud F1-coureurs, zou het volgens de Vries juist een 'boost' geven aan de Formule E wanneer de Vries na zijn wereldtitel in de Formule E, een zitje zou krijgen in de Formule 1. Dat schrijft persbureau REUTERS na een videogesprek met de 27-jarige kampioen.

De Vries wordt geciteerd: "Tot nu toe gebeurde dat vooral andersom heel vaak. Ik denk dat het een goed teken zou zijn. Als dat gebeurt. Ik weet het niet."

Afgelopen zondag was de laatste race voor zowel Audi als BMW in de Formule E. Wat blijft er nog over van de Formule E als Mercedes na 2022 ook vertrekt uit deze klasse?