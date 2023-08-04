Jaguar Racing
Jaguar Racing
- Team naam Jaguar Racing
- Basis Milton Keynes, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jun 1999
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 2.062 reacties op Jaguar Racing
- 6 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Jaguar Racing
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Formula One World Championship Lando Norris (GB...
4 julAlbum
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Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE...
25 apr 2021Album
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Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE...
24 apr 2021Album
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Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS ...
11 apr 2021Album
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Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5,...
11 apr 2021Album
In beeld:
Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO...
11 apr 2021Album
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Mitch Evans (NZL, Jaguar Racing, Jaguar I-Type ...
10 apr 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD) Envision Virgin Racing, Race...
27 feb 2021Album
In beeld:
Race winner Sam Bird (GBR) Panasonic Jaguar Rac...
27 feb 2021Album
In beeld:
Edoardo Mortara (CHE) Venturi Racing, 2nd posit...
26 feb 2021Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL) Panasonic Jaguar Racing, Jagu...
26 feb 2021Album
In beeld:
23 apr 2020Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Panasonic Jaguar Racing Sa...
29 feb 2020Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Panasonic Jaguar Racing, Jag...
29 feb 2020Album
In beeld:
James Calado (GBR), Panasonic Jaguar Racing, Ja...
28 feb 2020Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Panasonic Jaguar Racing, Jag...
14 feb 2020Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Panasonic Jaguar Racing Sa...
17 jan 2020Album
In beeld:
James Calado (GBR), Panasonic Jaguar Racing, Ja...
23 nov 2019Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Panasonic Jaguar Racing, Jag...
22 nov 2019Album
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Formula One World Championship Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team arrives at the paddock in a Jaguar E-Type. 04.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 9, British Grand Prix, Silverstone, England, Sprint and Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Denny / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Sprint and Qualifying Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK Saturday 04 4 07 7 2026 Portrait
4 julAlbum
In beeld:
Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Simon Galloway Monte Carlo Monaco action TS-Live Saturday Jaguar
8 mei 2021Album
In beeld:
Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Andy Hone Monte Carlo Monaco action TS-Live Saturday Jaguar
8 mei 2021Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Sam Bagnall Valencia Spain action TS-Live Sunday Jaguar
25 apr 2021Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Andrew Ferraro Valencia Spain Action TS-Live Saturday Jaguar
24 apr 2021Album
In beeld:
Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5, and Sebastien Buemi (CHE), Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Andy Hone Rome Italy Action TS-Live Sunday Techeetah Sunday Nissan Sunday Jaguar
11 apr 2021Album
In beeld:
Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5, leads Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5, and Alex Lynn (GBR), Mahindra Racing, M7Electro Andy Hone Rome Italy Action TS-Live Sunday Mahindra Sunday Jaguar
11 apr 2021Album
In beeld:
Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2, leads Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5, Nico Muller (CHE), Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Sebastien Buemi (CHE), Nissan e.Dams, Nissan IMO2, and Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5 Andy Hone Rome Italy Action TS-Live Sunday Dragon Sunday Nissan Sunday Jaguar
11 apr 2021Album
In beeld:
Mitch Evans (NZL, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5 Simon Galloway Rome Italy Action
10 apr 2021Album
In beeld:
Robin Frijns (NLD) Envision Virgin Racing, Race winner Sam Bird (GBR) Panasonic Jaguar Racing and Jean-Eric Vergne (FRA) DS Techeetah celebrate on the podium Andy Hone Diriyah Saudi Arabia Portrait podium TS-Live Saturday Techeetah Saturday Envision Saturday Panasonic
27 feb 2021Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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07 jul 2021 14:46
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20 mei 2021 13:56
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13:56F1
29 apr 2021 08:03
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08:03F1
15 apr 2021 07:48
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07:48F1
09 aug 2020 08:53
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08:53F1
22 jul 2020 12:12
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12:12F1
23 apr 2020 09:22
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09:22F1
22 maa 2019 09:52
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09:52F1
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15:43F1
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12:09F1
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08:50F1
19 jan 2019 11:55
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11:55F1
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10:00F1
13 jan 2019 13:25
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13:25FE
22 dec 2018 10:32
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10:32F1
18 dec 2018 18:15
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18:15F1
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13:29F1
13 dec 2018 14:19
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14:19FE
18 nov 2018 12:42
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12:42F1
20 sep 2018 09:54
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09:54FE
02 sep 2018 13:03
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13:03F1
10 jun 2018 18:55
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18:55FE
25 apr 2018 14:08
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14:08F1
04 apr 2018 11:30
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11:30F1
05 maa 2018 06:58
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06:58F1
03 maa 2018 07:00
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07:00F1
22 feb 2018 06:56
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06:56F1
07 feb 2018 06:53
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06:53F1
04 feb 2018 07:05
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07:05F1
14 jan 2018 13:25
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13:25FE
05 jan 2018 14:31
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14:31F1
26 okt 2017 10:36
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10:36F1
04 okt 2017 10:15
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10:15F1
21 sep 2017 15:56
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15:56FE
12 sep 2017 13:52
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13:52FE
12 aug 2017 07:22
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07:22F1
17 jun 2017 10:40
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10:40F1
14 mei 2017 06:23
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06:23FE
11 mei 2017 08:54
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08:54F1
02 apr 2017 10:16
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19 maa 2017 14:08
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14:08F1
18 maa 2017 12:02
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12:02FE
05 maa 2017 13:13
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13:13F1
22 feb 2017 13:26
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13:26F1
19 feb 2017 07:15
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07:15FE
07 feb 2017 09:41
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09:41F1
05 feb 2017 09:41
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09:41F1
28 jan 2017 10:00
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27 jan 2017 12:45
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12:45F1
07 jan 2017 09:58
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09:58F1
23 nov 2016 14:56
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14:56F1
15 nov 2016 19:25
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19:25F1
13 nov 2016 07:44
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07:44FE
10 nov 2016 13:10
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13:10F1
08 nov 2016 12:08
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12:08F1
07 nov 2016 16:51
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16:51F1
13 okt 2016 17:05
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17:05F1
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11:49F1
08 okt 2016 08:10
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08:10F1
04 okt 2016 15:57
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15:57F1
22 sep 2016 09:41
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09:41F1
08 sep 2016 13:21
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13:21FE
06 sep 2016 13:52
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13:52F1
03 sep 2016 11:43
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11:43FE
02 sep 2016 12:45
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12:45F1
31 aug 2016 15:15
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15:15F1
Historie Jaguar Racing
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Coureur#
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Jaguar