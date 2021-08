Haas weet nog niet hoe snel Schumacher echt is

Halverwege het seizoen is er nog maar één team dat met lege handen staat. Het puntloze team is natuurlijk Haas, wat een zeer moeilijk seizoen doormaakt. En dan hebben ze ook nog eens twee debutanten achter het stuur zitten waarvan de ene indruk maakt (Schumacher) en de andere brokken (Mazepin).

Maar toch is het moeilijk te zeggen wie de snelste van de twee is. Als je alleen naar de cijfers kijkt zie je dat de Duitser beduidend beter presteert maar bij het team zelf weten ze nog niet hoe hard de coureurs kunnen gaan. In gesprek met The Race laat Schumachers race engineer Gary Gannon zich hierover uit: "We kunnen niet echt oordelen over de ultieme snelheid van onze coureurs omdat de auto moeilijk te besturen is."

Het is wel duidelijk dat de coureurs met een moeilijke wagen te maken hebben. Vaak schiet er een Haas van de baan en zeker niet altijd is dat de schuld van de coureur. Het is soms lastig te zien maar volgens Gannon maakt Schumacher wel stappen: "Silverstone, bijvoorbeeld. Het was niet zaligmakend als je kijkt naar onze positie, maar hij (Schumacher) verbeterde zich elke run. Dus als hij elke run steeds sneller is en geen grote fouten maakt haalt hij het beste uit de auto."

Een punt waar Haas wel zeker over is, is de werklust van Schumacher. Ook Gannon is dat opgevallen: "Omdat Mick zo goed is in studeren en het maken van zijn huiswerk maakt hij grote stappen als je hem nog een kans geeft als hij een foutje heeft gemaakt of wij hem niet de goede aero balans hebben gegeven."