Alfa Romeo wil Bottas contracteren - Vasseur 10 keer gezien in Mercedes hospitality

Na de Hongaarse Grand Prix worden de contacten tussen Valtteri Bottas en Alfa Romeo voor 2022 steeds intensiever. Dat wil niet zeggen dat Mercedes liever afziet van de diensten van de Fin. In plaats daarvan suggereren opmerkingen van de gerespecteerde Auto Motor und Sport-verslaggever Michael Schmidt dat een overstap van Bottas naar Alfa Romeo dichterbij zou kunnen komen op basis van zijn eigen observaties in de F1-paddock in Boedapest.

Vooral als het ging om de verblijfplaats van Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. Bottas is op zoek naar een nieuwe werkomgeving, waarbij Mercedes serieus overweegt om George Russell te promoveren om zich bij Lewis Hamilton toe te voegen aan de coureurs voor 2022 van het Duitse team.

Vasseur flirt met Bottas

Schmidt zegt over zijn bevindingen: "Op dit moment lijkt Alfa Romeo waarschijnlijker dan Williams voor Bottas. Ik heb Vasseur afgelopen weekend 10 keer in de hospitality van Mercedes gezien. Williams is op zoek naar een ervaren coureur als Russell vertrekt. Als het Bottas niet is, denk ik dat Nico Hülkenberg een goede kans maakt."

Op de Hungaroring was ook de manager van de 31-jarige coureur, Didier Coton, aanwezig. Hij doet samen met Mika Hakkinen het management van Bottas. Op de vraag waarom Coton dit weekend in de paddock was, antwoordde Bottas: "Ik kan het je niet vertellen, maar ze zijn aan het werk voor mij."

Outsider Pourchaire

Aan de andere kant van het spectrum heeft Sauber, die het Alfa Romeo-team leidt, een veelbelovende jongere coureur aan zich verbonden in Theo Pourchaire, die pas over een paar weken 18 wordt.

Pourchaire heeft woensdag een vroeg verjaardagscadeau gekregen in de vorm van zijn eerste Formule 1-test in een 2019-auto op de Hungaroring.

Schmidt ziet Pourchaire als een outsider voor een stoel bij Alfa Romeo: "Het team heeft een hoge dunk van hem. Er zijn mensen in het team die zeggen dat hij de nieuwe Alain Prost is. De vraag is of ze hem al na een jaar in de F2 naar de F1 zullen promoveren."

“Pourchaire heeft nog steeds niet genoeg punten voor zijn superlicentie. Er zijn verschillende manieren om de stoel bij Alfa Romeo te vullen. Ferrari zou veel geld kunnen bieden om Robert Shwartzman in de stoel te krijgen - dat zou een manier zijn om Pourchaire een jaar te laten wachten."