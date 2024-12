Sauber neemt afscheid van F2-kampioen Pourchaire

Het team van Sauber heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in hun opleidingsploeg. De Zwitserse renstal heeft namelijk afscheid genomen van een paar bekende namen. Theo Pourchaire maakt namelijk niet langer onderdeel uit van de opleidingsploeg, en hij zal ook geen reservecoureur meer zijn.

Pourchaire werd vorig jaar kampioen in de Formule 2. Hij kreeg geen racezitje bij Sauber, en hij stapte over naar de Super Formula in Japan. Het verliet deze klasse weer nadat hij een IndyCar-kans kreeg bij McLaren, maar dit zitje verloor hij later weer. Pourchaire zat hierdoor zonder zitje, en hij reed ook geen vrije trainingen voor Sauber. Voor 2025 tekende hij recent een contract als reservecoureur bij het WEC-team van Peugeot.

Sauber heeft vandaag bekendgemaakt dat Pourchaire het opleidingsteam heeft verlaten. Daarmee lijkt zijn tijd bij de Zwitserse renstal ten einde te komen. Naast Pourchaire vertrekt ook Zane Maloney bij Sauber. Hij reed dit jaar in de Formule 2, en hij debuteerde enkele weken geleden in de Formule E bij het team van Lola. Ook F1 Academy-coureur Carrie Schreiner verlaat het opleidingsteam, maar ze blijft wel bij Sauber. Ze zal gaan fungeren als teamabassadeur en ze wordt een soort mentor voor andere jonge coureurs.

As Théo, Zane, and Carrie graduate from the Sauber Academy, we look ahead to exciting futures for all three. 馃帗



Carrie will remain part of the team's racing family, transitioning to her new role from 2025 onwards, as Team Brand Ambassador. 馃挌