Ferrari neemt definitief afscheid van Shwartzman

Robert Shwartzman en Ferrari gaan definitief uit elkaar. De Israëlische Rus speelde in de afgelopen jaren een belangrijke rol achter de schermen, maar hij gaat nu andere doelen nastreven. Ferrari heeft zijn vertrek nu officieel bekendgemaakt en ze bedanken hem voor zijn bewezen diensten.

Shwartzman fungeerde in de afgelopen jaren als test- en reserverijder van het team van Ferrari. In die hoedanigheid mocht hij meerdere vrije trainingen rijden voor het iconische Italiaanse team. Daarnaast werkte hij ook een aantal testdagen af en kreeg hij een Hypercar-zitje in het WEC. Dit jaar reed hij een aantal vrije trainingen voor Ferrari's klantenteam Sauber, maar dat waren waarschijnlijk zijn laatste Formule 1-meters.

Shwartzman gaat volgend jaar voor Prema rijden in de IndyCar, en dat betekent het einde van zijn Ferrari-tijd. De Italiaanse renstal laat in een kort statement weten dat Shwartzman een nieuw avontuur aangaat. Ze bedanken hem voor zijn harde werk. Shwartzman zelf kwam ook naar buiten met een statement: "Het rijden voor Ferrari was één van de beste ervaringen uit mijn leven! Ik zal nooit het gevoel vergeten om voor het eerst in een Ferrari te rijden, ik zal altijd dankbaar zijn voor elke ronde en elke ervaring. Het was een voorrecht om te werken met een aantal van de meest getalenteerde en slimme mensen in de racewereld."

New adventures await for @ShwartzmanRob as he leaves us to start a new journey in Indy car with @PREMA_Team 馃挭



We would like to thank Robert for all his contribution and dedication to the team. pic.twitter.com/VggCi8AkaI