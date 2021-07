Lewis Hamilton pakt controversiële zege in Britse Grand Prix na megaklapper

De Grand Prix van Groot-Brittanië werd na een controversieel begin waarbij de belangrijkste kemphanen in de strijd om de WK-titel voor het eerst hard met elkaar in aanraking kwamen, wat eindigde in een zware crash voor Max Verstappen en een tien seconden straf voor Lewis Hamilton, gewonnen door Lewis Hamilton. Veel fans zullen met een naar gevoel naar dat resultaat gekeken hebben en de discussie over strafmaten zal wederom oplaaien, Aangezien Hamilton slechts een tien seconden straf kreeg voor zijn gevaarlijke actie en uiteindelijk de race nog kon winnen. Max Verstappen zag daarmee zijn leiding in het WK van 33 naar punten slinken naar acht punten en zal dus in Hongarije en de rest van het seizoen vol aan de bak moeten.



De meest besproken man van de race zal daarmee waarschijnlijk Lewis Hamilton zijn, al verdiende de prestatie van Charles Leclerc minstens net zoveel aandacht. De Monegask reed na de crash van Hamilton en Verstappen 50 rondes aan de leiding, maar zag na een teamorder bij Mercedes twaalf rondes voor het einde Hamilton razendsnel dichterbij komen en kon hem niet lang achter zich houden, aangezien de Mercedes duidelijk sneller leek. Valtteri Bottas reed behalve de teamorder ook een vrij kleurloze race en kon het tempo van Leclerc en Hamilton niet helemaal volgen en eindigde zo onbedreigd naar de derde plaats.



Al met al leek Hamilton na de onbedoelde fysieke tik, ook een mentale boost te willen pakken, want de Brit liet zich uitgebreid fêteren door de fans na de race. Hamilton zal met veel vertrouwen naar Hongarije afreizen na de snelste te zijn geweest op vrijdag en de zege op zondag.