SAMENVATTING F1 Grand Prix van Oostenrijk: Verstappen wint met overmacht voor Bottas en Norris

Max Verstappen wint de Formule 1 Grand Prix op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.

Verstappen komt sneller over de streep dan Valtteri Bottas en Lando Norris. Lewis Hamilton eindigt vierde nadat hij problemen had met zijn auto.

De top-tien als volgt: Verstappen, Bottas, Norris, Hamilton, Perez, Ricciardo, Sainz en Leclerc.

GPToday houdt een live-verslag voor u bij: ververs deze pagina dan ook met grote regelmaat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen vanaf het circuit.

George Russell gaf aan tijdens zijn uitloopronde dat "absoluut" een probleem was aan de achterkant van zijn auto. Russell reed zijn auto terug naar de pitstraat, zijn team heeft het een ander gecontroleerd en Russell staat inmiddels toch weer op de achtste startplek op de grid.

Lando Norris start naast Max Verstappen op de eerste startrij. Er zitten duizenden fans voor Max Verstappen op de tribunes. Gisteren grapte Norris dat hij het wel kon waarderen dat er zoveel duizenden fans in oranje waren komen opdraven om het oranje team van McLaren te komen toejuichen.

Norris gaf in aanleiding naar deze Grand Prix aan dat hij niets te verliezen heeft en Max Verstappen zal willen aanvallen tijdens de eerste ronde.

Grote vraag gaat zijn: Kan Max Verstappen winnen vanaf pole position en zijn leiding in de WK-stand verstevigen ten opzichte van zijn naaste rivaal Lewis Hamilton?

Track and Air

De buitentemperatuur is 20,7 graden Celsius, terwijl de asfalttemperatuur 33,3 graden Celsius is. Het is overwegend bewolkt, maar hier en daar breekt de zon door. Van regen lijkt voorlopig geen sprake te zijn op de Red Bull Ring in Spielberg.

Bijzonder: het publiek is terug

Het is bijzonder dat dit Formule 1-weekend 132.000 fans langs de baan weer onbeperkt zijn toegestaan langs het circuit. De oranjefans zijn in de overhand, oranje rookbommen worden afgestoken en er is zelfs een oranje leeuw dansend waargenomen langs de baan.

Start

Het hele veld komt goed van start, in bocht vier probeert Sergio Perez in te halen, maar dat lukt niet in de vierde bocht. Esteban Ocon komt in de sandwich van een Alfa Romeo van Kimi Raikkonen en de Haas van Mick Schumacher. Zij voorwielophanging trekt dat niet, Ocon parkeert zijn auto want hij kan de volgende bocht niet bereiken. Tussen bochten drie en vier staat de Alpine op een lastig punt, en dus wordt de safetycar de baan op gelaten. Max Verstappen leidt de race, vanachter de safetycar.

In de herhaling valt te zien dat Norris erg dicht achter Verstappen zit bij het aanremmen van de eerste bocht. Dat gaat allemaal goed. Verstappen remt een tandje later en weet Norris achter zich te houden. Carlos Sainz heeft een slechte start en zakt terug naar de dertiende plaats.

Herstart

Max wacht tot na de tiende bocht, vervolgens slingert hij over het rechte stuk. Perez valt Norris aan en lijkt er bijna aan voorbij te gaan. Sergio Perez wordt door Lando Norris van de baan geduwd, zegt Perez. Perez valt terug naar de tiende plaats en gaat een moeizame race tegemoet.

De top-tien is na zeven ronden racen als volgt: Verstappen, Norris, Hamilton, Bottas, Gasly, Tsunoda, Stroll, Vettel, Ricciardo en Perez.

Lewis Hamilton zegt dat het "erg moeilijk is om te volgen" achter Lando Norris. Norris is zeven tienden langzamer per ronde dan Max Verstappen, en dus is het voor Lewis Hamilton zaak dat hij zo snel mogelijk voorbij kan aan de oranje McLaren van Norris. Ondanks dat Hamilton DRS tot zijn beschikking heeft, lukt het ronden lang niet. Hamilton blokkeert bij de derde bocht en schiet iets door, dat zal de vorm van zijn banden niet bevorderen.

Na twaalf ronden rijden is de top-tien als volgt: Verstappen, Norris, Hamilton, Bottas, Gasly, Tsunoda, Stroll, Vettel, Ricciardo en Perez.

Gasly en Tsunoda maken een vroege stop en wisselen naar de harde band in de veertiende en vijftiende ronde. Zij vallen ver terug: P. 19 en P. 20 voor de AlphaTauri's.

Daniel Ricciardo gaat voorbij aan Vettel, die laatste coureur duikt daarna direct naar binnen voor zijn pitstop. Hij wisselt in de 18e ronde naar de harde band.

Sergio Perez wordt ingehaald door Charles Leclerc in de Ferrari.

Hamilton haalt Norris in, Norris krijgt straf

In de twintigste ronde krijgt Lando Norris een straf van vijf seconden voor het van de baan duwen van Perez. Norris wordt op dat moment ingehaald door Lewis Hamilton. Als hij achter de Mercedes rijdt, meldt Norris dat de achterremmen van Hamilton in de brand staan. Er is op de TV-beelden weinig van te zien.

Yuki Tsunoda krijgt ook een straf van vijf seconden vanwege het overschrijden van de witte lijn bij het naar binnen rijden van de pitstraat.

Bottas en Norris gaan in de 31ste ronde van de medium naar de harde band. Lewis Hamilton komt een ronde later ook binnen om over te stappen op de harde band. Max Verstappen komt in ronde 33 naar binnen voor zijn pitstop. Verstappen krijgt harde banden onder gemonteerden komt aan de leiding weer naar buiten.

Sergio Perez is hevig aan het knokken met Charles Leclerc, die hem aanvalt in de vierde bocht. Perez dwingt op bijna identieke wijze zoals Norris eerder bij hem deed, Leclerc van de baan. Leclerc klaagt erover bij zijn team en Perez ontvangt net als Lando Norris een straf van vijf seconden extra.

Lewis Hamilton heeft last met de neerwaartse druk aan de achterkant van zijn auto. Bottas komt ronde na ronde dichterbij aan Hamilton. Kan Lewis Hamilton zijn tweede positie behouden?

Leclerc probeert ronden later aan de buitenkant voorbij te komen aan Sergio Perez, dit keer probeert Leclerc het bij de vijfde en zesde bocht. Perez dwingt Leclerc wederom ver naar buiten; daar is geen ruimt en wederom is Charles Leclerc klagend te horen via de boordradio.

Vatteri Bottas wordt verteld dat Lewis Hamilton schade heeft aan de achterkant an zijn auto, waardoor hij minder snel is. Eerst wordt gezegd: Val hem nog niet aan. Een aantal ronden later wordt gezegd: "je bent vrij om met Lewis te racen."

Gaat Bottas dan daadwerkelijk aanvallen bij zijn teamgenoot Hamilton? Een echt gevecht blijft uit, want Lewis Hamilton wordt verteld dat de positie gewisseld gaat worden. Bottas gaat na de derde bocht voorbij aan Hamilton. Lewis Hamilton heeft zijn auto waarschijnlijk beschadigd door te wijd te gaan in de eerste bocht.

Lewis Hamilton wordt daarna door Lando Norris ingehaald, waarna Lewis Hamilton een pitstop maakt en opnieuw kiest voor de harde band.

Yuki Tsunoda gaat wederom te wijd over de witte lijn bij het ingaan van de pitstraat en de wedstrijdleiding is onverbiddelijk: hij krijgt wederom vijf seconden straf. Het valt voor AlphaTauri te hopen dat de Japanner zijn hardleerse aard nu opgeeft.

Max Verstappen wisselt in de 61ste ronde alsnog naar de harde band, wederom komt hij als eerste de baan op, maar Verstappen houdt zeven seconden voorsprong op Valtteri Bottas. Verstappen zal wellicht proberen een extra punt te pakken voor de snelste raceronde.

Daniel Ricciardo heeft het aan de stok met Charles Leclerc, dat gevecht gaat om de zesde positie. Fernando Alonso schiet door in de eerste bocht, in zijn poging om George Russell uit de punten te duwen voor de tiende plek.

Max Verstappen vraagt zijn team of hij alles mag geven voor een snelle ronde. Zijn team geeft aan dat Verstappen niet téveel van zijn banden moet vergen, wel krijgt hij een andere instelling die hij voor een ronde mag gebruiken wat betreft het opladen van de batterij.

Verstappen noteert een voorlopig snelste rondetijd in de 64ste ronde.

Russell heeft het nog altijd aan de stok met Fernando Alonso. De twee knokken nog altijd voor het laatste punt.

De pitstop van Max Verstappen was misschien niet uit luxe: zijn team meldt Max Verstappen dat er een scheur ontstond aan zijn achterband, gelukkig voor Verstappen heeft hij op tijd een andere set banden laten monteren onder de RB16B.

George Russell kan niet voorkomen dat Fernando Alonso hem inhaalt; de Williams valt buiten de punten als de race eindigt zoals hij nu is.

Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel raken elkaar; de twee voormalig Ferrari-coureurs gaan samen van de baan.