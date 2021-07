Lando Norris viert bijzonder moment: snelste Brit op de grid

Lando Norris zal trots zijn op het feit dat hij kan zeggen dat hij de snelste Brit is op de startgrid vandaag. De Britse McLaren-coureur start de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de tweede positie achter Max Verstappen.

Na afloop van de kwalificatie merkt Norris grappend op dat hij de duizenden oranjefans op de tribunes wilde bedanken. "Die zijn natuurlijk allemaal hier gekomen om McLaren een warm hart toe te dragen", aldus Norris.

De Britse McLaren-coureur is wederom veel sneller dan Daniel Ricciardo. De Australische teamgenoot van Norris start vanaf de dertiende plaats.

Van de Engelsen is Norris het snelste

Norris kan nu zeggen dat hij de snelste Brit op de grid is, en die kans krijgt hij niet vaak. Lewis Hamilton heeft namelijk het record van 100 pole positions achter zijn naam staan, dat maakt zijn startplek op de eerste startrij extra bijzonder voor Norris.

Norris heeft nog nooit zo ver vooraan weten te kwalificeren. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vierde plaats tijdens de kwalificatie.

Norris: "Het is een van de eerste keren dat ik de snelste Brit ben in de kwalificatie tot nu toe, dus dat is een cool gevoel", zegt de 21-jarige coureur uit Engeland.

De Britten zijn snel

De derde coureur uit Groot Brittannië die op de grid staat is ook goed bezig: George Russell wist de Williams op de medium banden naar het derde deel van de kwalificatie te rijden in Spielberg op de Red Bull Ring.

Williams heeft al twee jaar geen punten weten te scoren en zal snel af willen van de hatelijke nul achter de naam van het team. Vorige week ging het mis toen er tijdens de wedstrijd vloeistof moest worden bijgevuld als gevolg van een probleem met pneumatische kleppen.

Norris zegt: "Als ik dan toch de headlines van het nieuws haal, dan liever naar aanleiding van de race dan vanwege de kwalificatie."

Norris wist zeven van de acht gereden races in de top-vijf te finishen en staat in steeds groter contrast tot de verrichtingen van Daniel Ricciardo die worstelt bij McLaren dit jaar.