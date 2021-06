Williams wacht besluit Toto Wolff af over toekomst George Russell

Williams-baas Jost Capito zegt in Bild Zeitung dat George Russell "heel blij" zal zijn als om ook volgend jaar bij WIlliams te racen.

Volgens veel media maakt Russell kans om Valtteri Bottas te vervangen bij Mercedes volgend jaar.

Toto Wolff zegt echter tegen de Duitse krant dat het nog alle kanten op kan.

"Het is als een huwelijk", aldus Wolff tegen de Duitse krant. "Zolang je getrouwd bent, concentreer je je op dat huwelijk en op niets anders. Het is dus onze taak om Valtteri zo snel mogelijk te laten rijden. Als we tot de conclusie komen dat we ons volgend jaar anders gaan positioneren, dan spreek ik eerst met Valtteri. Maar die discussie heeft niet plaatsgevonden."

Capito vertelt dat het driejarige contract van Russell bij Williams eind dit jaar afloopt, en dat hij daarom vanaf 2022 en daarna "vrij man" is.

"Ik denk dat hij het op dit moment leuk vindt om bij Williams te rijden", zegt de voormalige Volkswagen-baas in Oostenrijk. "Hij werkt graag met ons samen en ziet dat het team vooruit gang boekt. Hij ziet de veranderingen die we maken, de benadering die we nemen, en hij is zeer ondersteunend en positief over dit alles", voegt de WIlliams-baas toe.

"Als hij de kans krijgt om in een Mercedes te stappen, zou het dwaas zijn om dat niet te doen. Maar als hij dat niet doet, denk ik dat hij heel blij zou zijn om bij ons te blijven. Dit is alles waar we voor kunnen werken en waar wij op hopen."

Voorlopig wacht Williams wel op een eventueel telefoontje van Toto Wolff.

Capito snapt dat hij een aantal opties achter de hand moet hebben, voor het geval dat zijn coureur inderdaad zou worden vastgelegd door Mercedes. Capito vertelt dat hij een back-up moet hebben voor het geval Russell inderdaad verkast naar de voorkant van de grid. "En dan zullen we het moeten zien", voegt hij toe.

Voor alsnog zit de Brit voorlopig gewoon nog in de Williams. "Maar op dit moment denk ik niet dat we iets hoeven te doen totdat Mercedes heeft besloten wat ze gaan doen."

Toto Wolff en Lewis Hamilton zijn begonnen met de contractbesprekingen, Lewis Hamilton gaf vorige week in Oostenrijk aan dat hij denkt dat Bottas een 'fantastische teamgenoot is" en dat hij "geen reden ziet" om zulks te veranderen.

George Russsell kende een sterke start van de Grand Prix van Stiermarken, waar hij zelfs op koers leek om de eerste punten voor Williams te scoren, totdat hij uitviel met technische problemen.