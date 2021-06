Williams en Russell lopen eerste punten mis door uitvalbeurt

George Russell kwalificeerde zich als elfde maar begon de GP van Stiermarken vanaf P10 door de gridstraf van Yuki Tsunoda. Na de start reed de Williams-coureur reed comfortabel in de top 10 in het eerste deel van de race op de Red Bull Ring, maar hij kreeg eerst problemen in de pits met een langzame pitstop, omdat zijn monteurs aan zijn rechter sidepod leken te werken.

Het probleem was echter niet opgelost en hij kwam twee ronden later weer binnen waarna hij de pits uitkwam en achteraan het veld moest aansluiten, maar het probleem bleek terminaal en Russell moest de race staken.

Racen is niet eerlijk

In plaats van enige schade aan zijn auto, verduidelijkte Russell dat het slechts een technisch probleem was dat 'iets te maken had met de pneumatische druk' in zijn auto.

In gesprek met Ziggo Sport zei Russell: "Het is zo jammer. Racen is nooit makkelijk. Eerlijk is niet het juiste woord. Je maakt je eigen geluk, en uiteindelijk ging er vandaag iets mis. Maar voor ons zijn we hier niet consequent, en het is gewoon typisch. Ik weet niet zo goed wat ik moet denken of zeggen om eerlijk te zijn."

"Het is zo jammer voor iedereen in het team. Ze hebben hier zo hard voor gewerkt", zegt de jonge Brit die lange tijd op P8 reed en dus de eerste punten voor Williams kon behalen.

Beloning

Behalve dat het resultaat van zondag van invloed was op hemzelf, voelde Russell dat het behalen van zijn eerste punten bij het team een ​​terechte beloning zou zijn geweest voor de inspanningen van zijn Williams.

"Deze punten zouden vandaag enorm goed zijn geweest, niet alleen voor het moraal, maar als ik de achtste of zevende plaats had gehaald, zouden vier of zes punten in de constructeurs enorm zijn geweest. Absoluut enorm voor ons. Ik denk dat de zevende plaats mogelijk was geweest, want ik was sneller dan Alonso en hij reed op P7. Helaas mocht het niet zo zijn."