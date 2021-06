VT2 Formule 1 GP in Frankrijk: Max Verstappen nipt voor Bottas en Hamilton

Max Verstappen is de snelste tijdens de tweede vrije training in de Formule 1 Grand Prix op Paul Ricard in Frankrijk.

Valtteri Bottas komt met zijn Mercedes tot een snelste tijd waarbij hij slechts 0.008 seconden tekort komt op de tijd van Verstappen.

Lewis Hamilton zoekt nog 0,253 van een seconde, hij is voorlopig derde en lijkt minder comfortabel dan zijn teamgenoot.

Achter de eerste drie maken Alonso, Leclerc, Ocon, Gasly, Sainz, Raikonen en Norris de top-tien compleet.

Samenvatting van de training

De tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix op Paul Ricard is van start.

De zon schijnt volop in Frankrijk

Terwijl Nederlanders graag weer massaal de caravan achter de bolide koppelen voor een rit richting Frankrijk, ten einde de Franse koperen ploert te kunnen genieten: hij schijnt volop, zo is op de TV te zien.

De baantemperatuur ligt op 47 graden Celsius, de luchttemperatuur is 27 graden Celsius.

De wind is ook wat toegenomen als Verstappen en Bottas op de medium-band naar buiten komen.

Mazepin mist comfort en spint dan ook oncomfortabel

Nikita Mazepin zit nog altijd niet comfortabel in de HaasF1-bolide. Maakte hij tijdens de eerste training nog opmerkingen over zijn gordel, dit keer is er ook een vraag over zijn positie in de wagen. De sessie is acht minuten oud wanneer de Russische coureur spint.

Schumacher doet het publiek opveren

De jonge coureurs van Haas F1 doen de 15.000 aanwezige fans opveren: Mick Schumacher gaat bijvoorbeeld wijd in de tweede bocht. Daar liggen net buiten de bocht geel geverfde verhogingen naast de baan. De ingegraven betonblokken zijn een andere manier om te voorkomen dat de coureurs zelfstandig de baan breder maken dan die al is. Wie te wijd gaat, zal met zijn bolide over de 'broodjes' moeten sjezen.

Valtteri Bottas reed tijdens de eerste training ook al over de verhoging; hij moest terug naar zijn team, waar even werd gedacht dat de schade zomaar richting de 100.000 Britse ponden zou gaan.

Mick Schumacher en Valtteri Bottas hoeven zich niet te schamen, want het overkomt de besten: Max Verstappen gaat een minuut later ook wijd over de gele verhogingen en dat kan hij beter niet te vaak doen.

Red Bull bestelt carbon op bezorging

Er valt een stukje carbon van zijn voorvleugel. Red Bull informeert direct bij wedstrijdleider Michael Masi of het onderdeel weer terug bezorgd kan worden na afloop van de sessie.

Masi belooft dat zakelijk. De beiden heren verhullen elke emotie waardoor het niet duidelijk is of dit nu een manier was om Red Bulls ongenoegen duidelijk te maken over de extreem hoge 'kerbstones', of dat het pure gemakzucht is.

De 'gele broodjes' zijn er neergelegd om te bezien of coureurs op deze manier de baanlimieten beter gehoorzamen zonder dat na afloop tijden worden afgenomen. Op dat beleid was eerder dit seizoen veel kritiek toen Max Verstappen een WK-punt werd ontnomen na het rijden van de snelste raceronde.

Max Verstappen reed zijn snelste kwalificatierun op de zachte rubbers.

Hamilton komt tekort

Lewis Hamilton klaagde halverwege de sessie, hij had het nog niet naar zijn zin blijkt als hij naar zijn team roept:

Hamilton: "Er is iets niet goed met de auto, man"

De opvallende en onverbiddelijke verhogingen buiten de tweede bocht zijn daar zo aangelegd om te bezien of dit de coureurs wel aan de baanlimieten zal doen gehoorzamen.

Verstappen blijft te snel voor de Mercedessen, al zit een ander dicht op elkaar.

Verstappen leek tevreden toen hij via de boordradio na zijn snelle ronde tevreden klonk en tegen het team zei: 'Niet zo gek, toch?"

Teambaas Christian Horner zei op Sky Sports F1 dat Verstappen wel erg blij klonk, maar hij waarschuwde dat de marges bijzonder klein zijn op het Franse asfalt.

Pirelli is trots dat Alpine met Fernando Alonso de snelheid gevonden lijkt te hebben hier voor eigen publiek. Tot nu toe worstelde Alonso vooral en zei hij vaak dat hij nog moet wennen sinds zijn terugkeer in de hoogste tak van autosport. Dat lijkt in Paul Ricard vandaag bijzonder goed te lukken: het zal het zelfvertrouwen van de coureur uit Oviedo goed doen.