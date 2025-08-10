Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

Lewis Hamilton heeft in zijn Formule 1-loopbaan veel steun gehad van zijn vader Anthony. Hamilton senior is een geliefd figuur in de Formule 1-paddock, en volgens voormalig Ferrari-medewerker Gino Rosato heeft hij veel bijzondere dingen gedaan.

Anthony Hamilton reisde jarenlang de wereld over aan de zijde van zijn zoon Lewis. Vanaf de zijlijn zag hij zijn zoon uitgroeien tot een zevenvoudig wereldkampioen, al is hij vandaag de dag niet altijd meer aanwezig bij de Grands Prix. Als hij er wel is, dan laat hij vaak een diepe indruk achter. In Australië troostte hij bijvoorbeeld de uitgevallen Isack Hadjar, het fragment ging de wereld over.

Vriendelijkste mensen op de aardbol

Gino Rosato was jarenlang werkzaam bij Ferrari, en in de paddock kwam hij Hamilton senior tegen. In de podcast Pitstop is hij enorm lovend: "Hij hoort bij de tien, vijftien meest vriendelijke personen die rondlopen op deze aardbol. Iedereen die hem ooit is tegengekomen zal zeggen dat hij echt één van de aardigste personen is die hier rondloopt."

Prachtig gebaar naar de Verstappens

Hamilton senior maakte volgens Rosato veel indruk tijdens de controversiële seizoensfinale in 2021. Hij troostte toen zijn zoon, waarna hij opstond en zijn felicitaties uitdeelde aan Max Verstappen n zijn vader Jos.

Rosato kan het moment nog goed voor zijn netvlies halen: "Je zag zijn klasse toen Max in dat controversiële jaar de titelstrijd won. Wie was toen de eerste persoon die zijn vader Jos feliciteerde? Inderdaad, Anthony Hamilton. Dan heb je echt ballen! En dat terwijl zijn zoon net is vernietigd. Dat gebaar laat zien hoeveel respect die mannen voor elkaar hebben, van vader naar vader. Ik denk dat dat moment mooier was dan het hele einde van die race."

Voor Lewis Hamilton is het tot nu toe een lastig seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen race weten te winnen in zijn eerste seizoen voor Ferrari.