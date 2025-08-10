user icon
Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen
  Gepubliceerd op 10 aug 2025 11:40
  29
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft in zijn Formule 1-loopbaan veel steun gehad van zijn vader Anthony. Hamilton senior is een geliefd figuur in de Formule 1-paddock, en volgens voormalig Ferrari-medewerker Gino Rosato heeft hij veel bijzondere dingen gedaan.

Anthony Hamilton reisde jarenlang de wereld over aan de zijde van zijn zoon Lewis. Vanaf de zijlijn zag hij zijn zoon uitgroeien tot een zevenvoudig wereldkampioen, al is hij vandaag de dag niet altijd meer aanwezig bij de Grands Prix. Als hij er wel is, dan laat hij vaak een diepe indruk achter. In Australië troostte hij bijvoorbeeld de uitgevallen Isack Hadjar, het fragment ging de wereld over.

Vriendelijkste mensen op de aardbol

Gino Rosato was jarenlang werkzaam bij Ferrari, en in de paddock kwam hij Hamilton senior tegen. In de podcast Pitstop is hij enorm lovend: "Hij hoort bij de tien, vijftien meest vriendelijke personen die rondlopen op deze aardbol. Iedereen die hem ooit is tegengekomen zal zeggen dat hij echt één van de aardigste personen is die hier rondloopt."

Prachtig gebaar naar de Verstappens

Hamilton senior maakte volgens Rosato veel indruk tijdens de controversiële seizoensfinale in 2021. Hij troostte toen zijn zoon, waarna hij opstond en zijn felicitaties uitdeelde aan Max Verstappen n zijn vader Jos.

Rosato kan het moment nog goed voor zijn netvlies halen: "Je zag zijn klasse toen Max in dat controversiële jaar de titelstrijd won. Wie was toen de eerste persoon die zijn vader Jos feliciteerde? Inderdaad, Anthony Hamilton. Dan heb je echt ballen! En dat terwijl zijn zoon net is vernietigd. Dat gebaar laat zien hoeveel respect die mannen voor elkaar hebben, van vader naar vader. Ik denk dat dat moment mooier was dan het hele einde van die race."

Voor Lewis Hamilton is het tot nu toe een lastig seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen race weten te winnen in zijn eerste seizoen voor Ferrari.

snailer

Posts: 29.055

Ik snao dat het een grapje is over Jos. Maar sommigen nemen het serieus en gaan het geloven.

Antony Hamilton is een held wat mij betreft. Maar vanuit dat perspectief is Jos het ook.
Jos heeft echt al zijn geld opgemaakt aan Max. En het was klaar geweest na het Karten ware het niet dat Max vanaf... [Lees verder]

  • 16
  • 10 aug 2025 - 12:08
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing

Reacties (29)

Login om te reageren
  • Tony

    Posts: 1.517

    Als de eindstand anders was uitgevallen had Anthony waarschijnlijk een klap voor zijn harses gehad.

    Anthony lijkt me ook wel een erg vriendelijke, nuchtere en een rustig persoon.

    • + 3
    • 10 aug 2025 - 11:49
    • snailer

      Posts: 29.055

      Ik snao dat het een grapje is over Jos. Maar sommigen nemen het serieus en gaan het geloven.

      Antony Hamilton is een held wat mij betreft. Maar vanuit dat perspectief is Jos het ook.
      Jos heeft echt al zijn geld opgemaakt aan Max. En het was klaar geweest na het Karten ware het niet dat Max vanaf dat moment gesponsord werd.
      Antony Hamilton heeft een andere keuze gemaakt. Hij heeft zijn geld niet opgemaakt, hij had een huis van ruim een miljoen en had een zeer goede baan in de ict in die periode, maar toonde zijn zoon door extra banen te nemen en hard te werken dat iets niet vanzelf komt.

      Hoe de twee ouders het ook deden, ze hebben hun zonen zeer sterke rijdersstijlen aangeleerd. En ze hebben een zeer sterke werkenthiek bijgebracht. En doorzettingsvermogen. Het talent hadden ze zelf al.

      • + 16
      • 10 aug 2025 - 12:08
    • Tony

      Posts: 1.517

      Was geen grapje.
      Over de opvoeding van Jos richting Max hoor je mij geen negatief woord zeggen. Daar verdient hij lof voor.

      Verder blijft het in mijn ogen een respectloze kwal die zeker als mens geen enkele vorm van respect verdiend, maar dat zal niemand wat interesseren.

      • + 5
      • 10 aug 2025 - 12:22
    • snailer

      Posts: 29.055

      Dat mag je vinden uiteraard. Maakt mij niet uit. Maar ik zie hem alleen sportief reageren als Verstappen niet wint. Dat is wat ik bedoelde. Je persoonlijke voorkeur of afkeur heb ik het niet over.

      Wist je trouwens dat pa Hamilton en Pa Verstappen het erg goed met elkaar kunnen vinden? Geen vrienden, maar wederzijds respect.

      • + 5
      • 10 aug 2025 - 12:32
    • Beemerdude

      Posts: 8.300

      @Tony; je kunt er niet verder naast zitten, maar ik denk dat jij Joe nooit ontmoet hebt? Ik wel, een kwart eeuw geleden en ik kan je zeggen dat Jos een 100% pure vent is. Goudeerlijk, gaat door het vuur voor mensen waar hij van houdt, super benaderbaar totaal geen ster allures. In mijn ogen mag je jezelf in de spiegel aankijken als Jos klaar met je is. Dan heb je het echt verprutst. Ik heb in ieder geval diep respect voor Jos.

      • + 12
      • 10 aug 2025 - 12:41
    • snailer

      Posts: 29.055

      Dat zijn mooie woorden, Beemerdude. Veel mensen hier blijven nog steeds hangen in dat kart circuit incident en rond de veroordeling van Jos Verstappen. `

      Zelf kan ik hem absoluut niet. Moet het doen met beelden die ik zie. EN die zijn echt veel positiever dan dat hij vaak wordt afgeschilderd.

      • + 2
      • 10 aug 2025 - 12:53
    • snailer

      Posts: 29.055

      kan is ken... Vreselijk dat ik het fout inklopte...

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 12:54
    • Tony

      Posts: 1.517

      Ik heb Jos nooit gesproken, wel meermaals gezien, maar ik zou daar ook totaal geen behoefte aan hebben.

      In mijn ogen mag je jezelf in de spiegel aankijken als Jos klaar met je is. Dan heb je het echt verprutst

      Dat valt nog wel mee, hij heeft zelf aangegeven dat hij kan ontploffen wanneer hem iets niet aanstaat. En laat dat nou net hetgeen zijn wat mij nou zo hekelt aan die “man”.

      • + 4
      • 10 aug 2025 - 12:55
    • Tony

      Posts: 1.517

      Kom op Snailer. Nu weet ik niet over welk incident je het hebt bij de kartbaan, want het zijn er meerdere maar Jos V. is bij zoveel meer fysieke opstoten betrokken geweest dan alleen dat ‘ene’ incident.

      Op deze site worden andere coureurs/teambazen ‘gehaat’ om mindere dingen..

      • + 3
      • 10 aug 2025 - 13:04
    • snailer

      Posts: 29.055

      Kunnen optploffen is niet het zelfde als onsportief gedrag of zelfs iemand een klap geven bij verlies van zijn zoon. Je zit nu vooral een menig te verdedigen terwijk dat helemaal niet de discussie is.

      Zoals ik al zij. Mij een zorg wat je persoonlijke mening is.

      Kijk iedereen in F1 voelt zich ziek asl ze niet winnen. Maar dat is echt heel wat anders dan onsportief zijn of onsportief gedrag tonen. De pest in hebben doen ze allemaal.
      Jos is echt heel erg vaak in beeld geweest, bijvoorbeeld onder het podium, als Verstappen niet won maar wel op het podium stond. Ik wil je uitdagen. Zoeek eens beelden op waar hij zich onsportief gedroeg. En kom niet aan met die beelden toen Perez een keer won en Max tweede werd. Die beelden zijn geknipt en breed uitgemeten in Engeland. En de anti Verstappen brigade. Andere beelden toonde dat hij Perez feliciteerde.
      Ik kan je zeggen dat je die onsportieve beelden niet gaat vinden.

      • + 6
      • 10 aug 2025 - 13:10
    • snailer

      Posts: 29.055

      Over die kart baan. Dat is echt makkelijk praten. Er zijn helemaal niet meer incidenten. Het was constant 1 persoon die bewust Jos dwars zat op die baan. Keur ik het gedrag van Jos goed? Zeker niet. Maar kom niet aan met onzin.

      Nog maals. Je zit al weer de onzin die je verkoopt in die eerste zin van af te leiden.
      Jos is een winnarstype, maar hij gedraagt zich NIET onsportief.

      • + 5
      • 10 aug 2025 - 13:14
    • Tony

      Posts: 1.517


      Kunnen optploffen is niet het zelfde als onsportief gedrag of zelfs iemand een klap geven bij verlies van zijn zoon.

      Waarom haal je de hele tijd dat onsportieve gedrag erbij? Ik reageer op Beemer en heb het dan ook over incidenten naast de baan. Die je zeker ook niet onder sportief kunt plaatsen.


      Over die kart baan. Dat is echt makkelijk praten. Er zijn helemaal niet meer incidenten. Het was constant 1 persoon die bewust Jos dwars zat op die baan. Keur ik het gedrag van Jos goed? Zeker niet. Maar kom niet aan met onzin.



      Al in 1997, als Verstappen nog achter het stuur van een Formule 1-wagen zit, haalt hij de pers met een geweldsincident. De coureur raakt slaags met een Brunssumer die amok maakt in zijn kartcentrum. Het voorval komt in de krant. Het zal niet het laatste zijn.

      Een jaar later al raakt ‘Jos the Boss’ weer in opspraak. Volgens omstanders raakt Verstappen van de kook als hij in het kartcentrum van Lanaken wordt ingehaald door een vijftienjarige jongen. Dat leidt wat later tot een handgemeen, waarvan de vader van de jongen, een 45-jarige inwoner van Lanaken, het slachtoffer wordt. Deze loopt een gebroken kaak, een barst in de schedel en een beschadigde oogkas op.

      Eind 2002 laat hij kennelijk de door de rechter bepleite discipline weer varen als hij tijdens een race in het Duitse Kerpen op de vuist gaat met een toeschouwer. Het blijft daarna een paar jaar rustig, maar in 2008 gaat het weer mis. Verstappen, dan al Formule 1-coureur af, raakt slaags met een negentienjarige medewerker van het kartcentrum in Echt. De man zou zijn zoon Max van een kleine motor hebben gerukt. Volgens de eigenaar van de kartbaan was daar geen sprake van. De negentienjarige doet aangifte van mishandeling.

      Dat zijn al drie incidenten op een kartbaan. Dus wie begint er nu weer over onzin te praten Snailer?
      Noem het winnaarsmentaliteit of hoe je het ook wil noemen, ik noem het gestoord!

      • + 5
      • 10 aug 2025 - 13:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 485

      Rare opmerking Tony. Ben je uit het kraambed gevallen vroeger?

      • + 4
      • 10 aug 2025 - 14:35
    • Piccachu

      Posts: 439

      Tony, je bent toch fan van Lewis he, leuk:

      1. Controverses & negatieve beeldvorming
      Lewis Hamilton
      Hoewel Hamilton een groot kampioen is, heeft hij ook momenten gehad waarop zijn gedrag kritiek kreeg. Denk aan scherpe opmerkingen over teamgenoten (bijvoorbeeld Nico Rosberg), uitspraken op social media die verkeerd vielen, of momenten dat hij regels tot het uiterste oprekte op de baan.

      Jos Verstappen
      Jos heeft een reputatie die deels voortkomt uit incidenten in zijn racecarrière én uit privézaken, waaronder rechtszaken en mediarelletjes.

      ➡️ Parallellisme: In beide gevallen is er publieke kritiek geweest — alleen Hamilton wordt vaak (terecht of onterecht) sneller vergeven door zijn fans, terwijl Jos door sommigen permanent wordt afgeschreven.

      2. Familie en emotie in de sport
      Hamilton verdedigt soms fel zijn familie of zijn imago, zelfs als dat betekent dat hij anderen neerzet of afschildert in een minder positief licht.

      Jos Verstappen doet precies hetzelfde voor Max, soms botter en directer, maar vanuit hetzelfde beschermende instinct.

      ➡️ Hypocrisie-punt: Wie Hamilton bewondert om zijn loyaliteit, maar Jos veroordeelt om zijn beschermende houding, meet met twee maten.

      3. Respect en imago
      Hamilton profileert zich als voorvechter van respect en gelijkwaardigheid, maar ook hij heeft uitspraken gedaan die door sommigen als onnodig provocerend of kleinerend zijn ervaren.

      Jos heeft minder gefilterde communicatie, wat hem vaak harder laat overkomen, maar de kern (emotie, passie, verdedigen van ‘zijn kamp’) is vergelijkbaar.

      ➡️ Hypocrisie-punt: Het veroordelen van Jos puur om toon of directheid, terwijl je bij Hamilton vergelijkbare momenten goedpraat, is meten met twee maten.

      • + 4
      • 10 aug 2025 - 15:18
    • Tony

      Posts: 1.517

      Fan van Lewis? Hoe kom je daarbij Vade/cocktailworstje/en je andere tien accounts? Ik heb al meerdere keren aangehaald dat ik niets met hem heb en voor mij ook absoluut niet de beste rijder is. Gisteren nog in het topic over Schumacher / Hamilton.
      Dus jammer je hele AI betoog voor niets.
      Ik baal vanaf het begin al dat hij nu voor ‘mijn’ team rijdt.

      Maar zoals je wellicht kunt lezen, iets waar je vaker moeite mee hebt, gaat het mij om de fysieke incidenten die Jos meermaals heeft gehad.
      Ik zal over iedereen, dus ook andere coureurs, negatief uitlaten als ze losse handjes hebben.

      Dus Vade, wellicht kun je opnieuw de vraag aan AI proberen te stellen, als je een F1 coureur kunt vinden die net zovaak bij dat soort incidenten is betrokken. Ik wacht met smart af.

      • + 2
      • 10 aug 2025 - 16:01
    • snailer

      Posts: 29.055

      Dat is waarom ik uberhaupt reageerde. Dat is wat je schreef. En waarvan ik dacht dat het een slechte grap was. Dat is de reden.

      ER IS VERDER HELEMAAL GEEN DISCUSSIE OVER DAT JE JOS NIET MOET.
      Dat kan gebeuren.

      Met alles wat ik zelf zeg herhaal ik me en ik wil niet dement overkomen. Klaar met deze non-discussie.

      • + 3
      • 10 aug 2025 - 16:12
    • HarryLam

      Posts: 4.788

      We kunnen zelf nog verder teruggaan naar de tijd dat jos zelf nog kartte, zo lang ken ik ze al.
      Pa verstappen was er ook altijd bij en die 2 samen zorgden bija elke wedstrijd voor incidenten, soms met slaan maar meestal groffe scheldpartijen.
      Een groter aso zooitje bestaat niet, dus ja Tony heeft groot gelijk.

      • + 3
      • 10 aug 2025 - 16:57
    • Robin

      Posts: 2.768

      Helaas klopt dat Harry… ik ben goed bevriend met iemand die vroeger tegen Jos gekart heeft en die heeft ook het nodige verteld . Hij zat ‘eerste rang’
      Het vergelijk met Pa Hamilton gaat dan ook op IEDER VLAK mank.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 19:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.041

    "Hij hoort bij de tien, vijftien meest vriendelijke personen die rondlopen op deze aardbol. Iedereen die hem ooit is tegengekomen zal zeggen dat hij echt één van de aardigste personen is"

    Nou wil ik mezelf natuurlijk niet op de borst kloppen, maar hij kent míj́ niet natuurlijk.
    Volgens velen ben ik ook 'n alleraardigst persoon en zeer geliefd.
    Dus hoewel Gino Rosato mij niet kent denk ik toch dat ik ook bij die 10/15 hoor.

    • + 2
    • 10 aug 2025 - 12:13
    • Remco_F1

      Posts: 3.131

      Daar hoor ik ook bij absoluut.. Als Max dit jaar van de troon word gestoten dan wil ik Kelly Piquet wel troosten.

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 12:18
    • snailer

      Posts: 29.055

      Jij bent alleen vriendelijk als je net klaar bent. Tot je het geld voor de wip moet betalen, Ouw.

      Dan word je Ouw-sjacheraar.

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 12:34
  • Supa

    Posts: 2.610

    De beste coureurs aller tijden zijn niet opgegroeid als miljonairskinderen.

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 13:05
  • Tony

    Posts: 1.517

    In mijn vorige bericht schrijf ik drie incidenten maar het zijn er zelfs vier(!)

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 14:03
    • schwantz34

      Posts: 40.620

      Goed man, hier heb je een 🍦 om wat af te koelen!

      • + 5
      • 10 aug 2025 - 16:09
  • van lotje,g

    Posts: 1.049

    Mijn vrouw toonde net ook haar ballen, gelukkig waren het gehaktballen, heb er gelijk één gepikt.

    • + 0
    • 10 aug 2025 - 14:07
  • bonensoep

    Posts: 710

    Iedereen mag vinden van een ander wat ie wil maar zo lang als je de persoon in kwestie niet persoonlijk kent, is het een erg domme en vooringenomen instelling.

    Wat ik wel even kwijt wil is dat we allemaal onze fouten make in het leven. De pech die je dan als bekend nederlander hebt, is dat iedereen daar dan perse zijn plassen er wil doen. Waarom? Het isme een raadsel.

    Het heeft misschien iets tw maken met hoe je naar jezelf kijkt. Het afz.e.i.k.e.n van een ander wordt dan een soort van zelfbevestiging dat het altijd nog slechte kan.

    Succes ermee. Ik doe daarniet aan mee.

    • + 3
    • 10 aug 2025 - 14:17
    • bonensoep

      Posts: 710

      Volgende keer krijgen jullie de spaties en juiste spellingen mee maar het typed een beetje ruk op de italiaanse snelweg

      • + 2
      • 10 aug 2025 - 14:19
    • Larry Perkins

      Posts: 59.031

      "Op de Italiaanse snelweg."

      Als jij je zoontje maar niet achterlaat bij een tankstation @bonensoep...

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 16:57
  • Freek-Willem

    Posts: 6.117

    Nou nou, Max vernederde helemaal niemand. Lewis had gewoon de pech dat Max automatisch een vrij pitstop voor nieuwe banden kreeg toen Lewis/MB voor track position koos. Met de oude banden had zelfs een Lewis geen schijn van kans tegen Max met nieuwe. Als ze allebei gestopt waren had Max geen schijn van kans gehad. Had Lewis de stop gemaakt en Max niet had Max bij de herstart voor gelegen maar ik geloof dat ook dan Lewis er met de betere Mercedes er nog wel voorbij was gekomen.

    Kortom geen vernedering maar achteraf de verkeerde keus om geen nieuwe banden te halen.

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 18:20

