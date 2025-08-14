Horner officieel vertrokken bij Red Bull Racing

Christian Horner is officieel vertrokken bij het team van Red Bull Racing. Gisteren, 13 augustus, is zijn contract officieel verlopen. Horner werd in juli al ontslagen als teambaas en CEO, maar hij is nu officieel vertrokken bij Red Bull Racing.

Christian Horner zou tot 13 augustus de tijd hebben om te vertrekken en vandaag is Christian Horner officieel verleden tijd bij het team van Red Bull Racing. De teambaas heeft in totaal 21 seizoenen meegemaakt als teambaas van Red Bull Racing.

Grote prestaties geleverd

Christian Horner werd na de Britse Grand Prix ontslagen door Red Bull Racing. De Brit was bij het team goed genoeg voor acht coureurstitels, waarvan vier voor Sebastian Vettel en vier voor Max Verstappen, en zes constructeurstitels. De Brit werd verantwoordelijk gehouden voor de magere resultaten de afgelopen tijd. Zo heeft Max Verstappen maar twee keer gewonnen en wist tweede coureur Yuki Tsunoda maar tien punten bij elkaar te sprokkelen.

Red Bull moest echter nog een deal sluiten met Christian Horner voordat hij officieel vertrok bij Red Bull Racing. Op 13 augustus is dat officieel gebeurd, dus Christian Horner is officieel verleden tijd bij Red Bull Racing, zo meldt Racingnews365. Red Bull heeft bij Companies House, het Britse handelsregister, aangegeven dat Christian Horner niet meer de leiding heeft over Red Bull Racing.

Officieel vertrokken bij Red Bull

Christian Horner is ook officieel vertrokken bij de Red Bull Powertrains, de motortak van het bedrijf. Laurent Mekies gaat nu ingeschreven worden als CEO bij Companies House. De Fransman had bij Racing Bulls 36 punten behaald en tot nu toe bij Red Bull 22 punten. De Fransman heeft al een klein succesje beleefd. Max Verstappen had de sprintrace van België gewonnen. De Nederlander startte vanaf de tweede positie en wist Oscar Piastri in te halen. Daardoor won de viervoudig wereldkampioen de sprintrace van België.