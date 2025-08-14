user icon
Horner officieel vertrokken bij Red Bull Racing

Horner officieel vertrokken bij Red Bull Racing
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 16:45
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

Christian Horner is officieel vertrokken bij het team van Red Bull Racing. Gisteren, 13 augustus, is zijn contract officieel verlopen. Horner werd in juli al ontslagen als teambaas en CEO, maar hij is nu officieel vertrokken bij Red Bull Racing. 

Christian Horner zou tot 13 augustus de tijd hebben om te vertrekken en vandaag is Christian Horner officieel verleden tijd bij het team van Red Bull Racing. De teambaas heeft in totaal 21 seizoenen meegemaakt als teambaas van Red Bull Racing. 

Grote prestaties geleverd

Christian Horner werd na de Britse Grand Prix ontslagen door Red Bull Racing. De Brit was bij het team goed genoeg voor acht coureurstitels, waarvan vier voor Sebastian Vettel en vier voor Max Verstappen, en zes constructeurstitels. De Brit werd verantwoordelijk gehouden voor de magere resultaten de afgelopen tijd. Zo heeft Max Verstappen maar twee keer gewonnen en wist tweede coureur Yuki Tsunoda maar tien punten bij elkaar te sprokkelen. 

Red Bull moest echter nog een deal sluiten met Christian Horner voordat hij officieel vertrok bij Red Bull Racing. Op 13 augustus is dat officieel gebeurd, dus Christian Horner is officieel verleden tijd bij Red Bull Racing, zo meldt Racingnews365. Red Bull heeft bij Companies House, het Britse handelsregister, aangegeven dat Christian Horner niet meer de leiding heeft over Red Bull Racing. 

Officieel vertrokken bij Red Bull

Christian Horner is ook officieel vertrokken bij de Red Bull Powertrains, de motortak van het bedrijf. Laurent Mekies gaat nu ingeschreven worden als CEO bij Companies House. De Fransman had bij Racing Bulls 36 punten behaald en tot nu toe bij Red Bull 22 punten. De Fransman heeft al een klein succesje beleefd. Max Verstappen had de sprintrace van België gewonnen. De Nederlander startte vanaf de tweede positie en wist Oscar Piastri in te halen. Daardoor won de viervoudig wereldkampioen de sprintrace van België.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.068

Om te vieren dat hij nu bij Redbull weg is heeft hij 'n nieuw fototoestel gekocht....kan hij naar hartelust foto's maken van alles en iedereen.

  • 3
  • 14 aug 2025 - 16:58
Reacties (11)


  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.068

    Om te vieren dat hij nu bij Redbull weg is heeft hij 'n nieuw fototoestel gekocht....kan hij naar hartelust foto's maken van alles en iedereen.

    • + 3
    • 14 aug 2025 - 16:58
  • Pietje Bell

    Posts: 30.417

    Companies House - GOV(.)UK
    GOV.UK

    Free company information from Companies House including registered office address, filing history, accounts, annual return, ................

    RED BULL POWERTRAINS 2026 LIMITED

    Company number 14131067

    Hier is te zien dat Mekies (op dit moment althans) niet een nieuwe CEO
    van RBPT is:

    https://i.imgur(.)com/w2CSvWS.png

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 17:33
    • snailer

      Posts: 29.132

      Die link van jou spreekt over director Horner.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:16
    • Kampsie

      Posts: 1.482

      Er is zojuist een nieuwe directeur aangesteld.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:21
    • Kampsie

      Posts: 1.482

      Stefan Salzer.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:22
    • Pietje Bell

      Posts: 30.417

      Ja, klopt @Kampsie, maar mijn bericht zit weer eens in het filter ........................

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:26
    • Pietje Bell

      Posts: 30.417

      Zonder link:

      SALZER, Stefan

      Correspondence address
      Red Bull Gmbh, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See, Austria

      Role Active
      Director

      Date of birth
      December 1976

      Appointed on
      8 July 2025

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:28
    • Pietje Bell

      Posts: 30.417

      @Snailer, je weet wat resigned on 12 august 2025 betekent?

      Dat staat er in mijn link te lezen!

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:36
    • Larry Perkins

      Posts: 59.119

      Ja, klopt @Kampsie, maar mijn bericht zit weer eens in het filter.

      Wel raar dat ze hier denken dat zij ook eerst Stefan Salzer moeten goedkeuren, zelfs bij het arrogante af zou ik zeggen...

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:42
    • snailer

      Posts: 29.132

      Mijn post hangt omdat ik waarschijnlijk s i t e aan elkaar heb geschreven helaas.

      Samengevat.
      RBPT is eigendom van Red Bull (Dus niet van RBR) Het is een aparte bedrijf zo te zien. Hier is de naam Horner nog te lezen.

      Op de officiele s i t e van RBR is gewoon te lezen dat Mekies ceo en Team Principal of the Team is.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 18:48
  • schwantz34

    Posts: 40.637

    Horner heeft nu officieel zijn bulltje gepakt..

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 19:03

