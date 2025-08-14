Ferrari versus McLaren: Vasseur weet wat de belangrijkste verschillen zijn

Fred Vasseur sluit de voorspelling van Andrea Stella niet uit. De teambaas van McLaren, Andrea Stella, denkt dat Ferrari het voor McLaren nog lastig gaat maken in het tweede deel van het seizoen. Vasseur geeft alleen wel toe dat het team uit Woking veel constanter is vergeleken met de Italiaanse renstal.

Ferrari heeft nog geen Grand Prix gewonnen dit seizoen. McLaren heeft dat wel gedaan. Het team heeft al elf van de veertien races gewonnen. Alleen Max Verstappen en George Russell hebben een Grand Prix op hun naam geschreven buiten het McLaren-duo.

McLaren is nu beter

McLaren heeft dan ook zijn coureurs op de eerste en tweede plek staan in het wereldkampioenschap. Oscar Piastri leidt Lando Norris momenteel met negen punten. Ferrari heeft eindelijk een opleving. Charles Leclerc doet weer volop mee en hij eindigde als derde in België en wist pole position te pakken in Hongarije. Het tempo van de Monegask liet Andrea Stella denken dat Leclerc het in de tweede seizoenshelft McLaren nogal lastig kan gaan maken.

"Niet verrast", vertelde Andrea Stella de internationale media over Leclercs poging in Hongarije, "omdat Ferrari de afgelopen races competitief was geweest. Ze waren competitief op droog wegdek in Silverstone, ze waren competitief in België. Op de een of andere manier kwam dat niet volledig tot uiting. Ik denk dat we tijdens de kwalificatie zagen dat ze in staat waren om poleposition te scoren, en vandaag is het niet zo dat we ons in de eerste stint inhielden. We probeerden zo snel mogelijk te gaan en Leclerc beheerde de leiding in de race met enige controle. Dus ik ben niet verrast."

'Ferrari is gevaarlijk'

"Ik denk dat Ferrari de rest van het seizoen een kanshebber voor de overwinning zal zijn. Zeker wanneer we in de tweede helft van het seizoen racen, zullen we er rekening mee moeten houden dat hij zich kwalificeerde en de race leidde, en we zullen met Ferrari moeten afrekenen. Dus er is niets vanzelfsprekends aan deze zaak. Dit is precies wat we gisteren in onze briefing na de kwalificatie hebben gezegd, en dit is wat we onszelf in de tweede helft van het seizoen zullen blijven herhalen", zegt Stella.

Vasseur reageert hierop met: "Het is moeilijk te voorspellen," antwoordde hij, "ook omdat ik denk dat het beeld van de ene dag niet hetzelfde is als het volgende weekend. Maar ik zou in ieder geval zeggen dat we de laatste twee keer in Spa weer op tempo zijn, en dit weekend. We zijn constant. We zijn behoorlijk constant op de banden. We kunnen het tempo aan, en als we in de kwalificatie weer terug zijn, zullen we met ze vechten.

"Ik denk dat hun voordeel vandaag is dat ze er altijd zijn. Maakt niet uit, ze presteren in alle omstandigheden, terwijl wij in het weekend wat wisselvalliger zijn. En als we willen winnen, moeten we in alle omstandigheden zeer consistent zijn. In de vrije training moeten we ons goed voorbereiden op de race, en in Q1, Q2, Q3 allemaal tegelijk, en in de race met de verschillende compounds, enzovoort. Ik denk dat ze vandaag wat constanter zijn."